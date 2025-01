Volvo Cars is op zoek naar 350 extra uitzendkrachten om de EX30 te bouwen. Een succesmodel dat vandaag enkel in China wordt gebouwd, maar de Zweeds-Chinese autobouwer gaat in haar Gentse fabriek de productie opschroeven om Europese importtarieven te omzeilen en tegemoet te komen aan de grote vraag in Europa.

Er werken vandaag al 6.400 personeelsleden bij Volvo Car Gent, maar er komt de komende jaren een stevige aanwervingscampagne door recruiter Randstad. Goed nieuws voor de Gentse autobouwer, die een transitiejaar met relatief lage productiecapaciteit achter de rug heeft. De Gentse fabriek, een van de kernlocaties voor Volvo’s productie, kende vorig jaar een daling van 19 procent in productievolume, met in totaal 186.313 geproduceerde wagens tegenover 230.527 in 2023.

Omdat de verkoop van elektrische voertuigen een dip heeft gekend en het opstarten van de nieuwe productielijn enorm veel voorbereiding heeft gevraagd. Er zijn ook natuurlijke afvloeiingen gebeurd bij de autobouwer, maar de productie kan de komende jaren opnieuw sterk toenemen. De Volvo EX30, momenteel de derde meest verkochte elektrische wagen in Europa, wordt vanaf dit jaar ook in Gent geproduceerd. De uitbreiding van de productiecapaciteit komt er niet alleen om aan de Europese vraag te voldoen, maar ook voor export naar andere markten wereldwijd.

Lichtpunt voor de regio

De rekrutering voor de nieuwe jobs is deze week van start gegaan met een eerste groep van 25 nieuwe medewerkers. In totaal zoeken Volvo Car Gent en Randstad ongeveer 350 operatoren. Zowel starters als ervaren kandidaten worden gezocht. De focus ligt op “technisch onderlegde mensen met een positieve ingesteldheid”.

De aanwervingsgolf staat in contrast met eerdere berichten uit Oost-Vlaanderen, waar de arbeidsmarkt de voorbije maanden klappen kreeg. In Oudenaarde verloren meer dan 400 werknemers hun baan na het failliet van BelGaN, de laatste chipfabrikant van België. En in Aalst verliezen 270 fabrieksarbeiders hun baan bij Tupperware.

In Aalst organiseert Randstad dan ook een jobdag om geschikte werkkrachten te vinden, maar ook in Sint-Niklaas, Deinze, Zele en Waregem. En de autobouwer kan ook rekenen op steun van de Vlaamse overheid.

“We ondersteunen Volvo Car Gent in de opleiding van geschikt personeel om zo het nieuwe EX30-model sneller in productie te laten gaan”, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependaele (N-VA). “De bouw van dit klimaatvriendelijke automodel zorgt niet alleen voor honderden nieuwe jobs, maar is bovendien van strategisch belang voor de ontwikkeling van de Vlaamse economie op vlak van elektrificatie van voertuigen en innovatieve productieprocessen.”

Volvo Car Gent is een van de belangrijkste industriële werkgevers van Vlaanderen en de laatste autobouwer van ons land.

