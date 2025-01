Volvo Cars blikt terug op een jaar van verkooprecords in België en Luxemburg, ondanks een uitdagend productiejaar in de Gentse fabriek. In 2024 zijn productielijnen opgebouwd om binnenkort een nieuw elektrisch model te gaan bouwen, waardoor de output terugviel op een niveau vergelijkbaar met coronajaar 2021. Dat meldt de Zweeds-Chinese autobouwer donderdag.

De Gentse fabriek, een van de kernlocaties voor Volvo’s productie, kende een daling van 19 procent in productievolumes, met in totaal 186.313 geproduceerde wagens in 2024 tegenover 230.527 in 2023.

Dat is niet volledig onverwacht en heeft onder meer te maken met een tegenvallende marktvraag. Maar de fabriek in Gent stoomt zich ook klaar om de EX30 te gaan bouwen, een verkoopsucces dat vandaag enkel in China wordt geproduceerd. Die auto’s moeten geïmporteerd worden en er zijn Europese importtarieven van toepassing.

Dat betekent een kost voor de Europese consument die het automerk zo snel mogelijk wil wegwerken door de productie over te hevelen. De EX30 wordt vanaf april in Gent geproduceerd. Die beslissing werd al een tijdje geleden aangekondigd, maar het opbouwen van een productielijn vraagt tijd.

Volvo investeerde in aanpassingen van werkstations, een nieuwe lijnsnelheid en een batterijassemblagegebouw. De dip in productiecijfers wordt toegeschreven aan veranderingen in de marktvraag en de voorbereidingen voor de productie van de nieuwe, volledig elektrische EX30.

Die voorbereidingen leidden tot 35 niet-productiedagen in 2024, een verklaring voor de lage productiecijfers. Volgens Stefan Fesser, CEO van Volvo Car Gent, zal het succes van de EX30 de positie van de fabriek in een competitieve markt versterken. De komst van het nieuwe model is alleszins een verankering van de Gentse vestiging van Volvo Cars voor enkele jaren, met zowat 6.500 werknemers een van de belangrijkste industriële werkgevers van Vlaanderen. En na het einde van de fabriek van Audi in Vorst de laatste autobouwer van België. Volvo wijst donderdag op het verkoopsucces van haar elektrische modellen om de reden tot optimisme te onderbouwen.

Belgische EV-markt

In België steeg het aantal registraties met 13,6 procent naar 24.221, goed voor een marktaandeel van 5,4 procent. Hiermee positioneert Volvo zich als het zesde meest verkochte automerk in België. In Luxemburg behaalde het merk met 1.634 registraties een marktaandeel van 3,5 procent, een groei van 19 procent.

Maar elektrificatie staat centraal in Volvo’s strategie en de elektrische modellen slaan aan. In België was 82 procent van de registraties in 2024 elektrisch of plug-in hybride, met volledig elektrische auto’s die 69 procent van de verkoop vertegenwoordigden.

Daarmee klimt Volvo naar de derde plaats op de Belgische EV-markt met een marktaandeel van 11 procent. De introductie van nieuwe modellen, zoals de volledig elektrische EX30 en de komende ES90, moet die groei verder ondersteunen.

De Gentse fabriek claimt dit jaar ook klimaatneutrale productie te hebben bereikt, met verdere elektrificatie van productieprocessen en gebruik van biogas.