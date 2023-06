De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV stapt als aandeelhouder mee in het project om de oude Combori-site op Linkeroever in Antwerpen te herontwikkelen. Eind dit jaar zal vastgoedontwikkelaar Vooruitzicht een vergunningsdossier indienen om de hal van 27.000 vierkante meter om te vormen tot woonwijk.

“Het doel is om te site met imposante hal te herontwikkelen tot een innovatieve woon- en werkplek”, meldt Vooruitzicht vrijdag in een persbericht. Er zal ook ruimte komen voor retail, een jeugdlokaal, een sporthal en recreatie of cultuur. In totaal heeft de site een oppervlakte van meer dan 36.000 vierkante meter. De site ligt naast het stadsuitbreidingsproject Regatta, de nieuwe grootschalige woonwijk aan het Galgenweel, ook al een project van dezelfde ontwikkelaar.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat de heraanleg van de oude Combori-site mogelijk maakt, werd vijf jaar geleden goedgekeurd door de Antwerpse gemeenteraad. De site wordt nu nog gedomineerd door een imposante bakstenen hal van 27.000 vierkante meter. Die werd opgetrokken in 1962 door Polydoor Mintiens.

“Vandaag is het gebouw vooral in gebruik als magazijn of voor recreatieve activiteiten”, zegt Nathalie Nieuwinckel van Vooruitzicht. “We denken eraan om de plek om te vormen tot een innovatiecampus waar creatieve ondernemers en kennisinstellingen kunnen samenwerken aan de stedelijke mobiliteit en logistiek.”

