De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) wil zijn investeringen dit jaar vooral richten op de ecologische transitie. Dat heeft CEO Koen Van Loo gezegd op een persconferentie van de maatschappij. Het belang van de financiële sector kan daardoor wat afnemen.

Het staatsinvesteringsfonds hield dinsdag voor het eerst een persconferentie over zijn jaarresultaten. Het nettoresultaat bedroeg vorig jaar 515 miljoen euro, op 10 miljard euro aan activa. Dat is uitzonderlijk veel. In 2021 bedroeg het resultaat 132 miljoen euro. De winst komt voornamelijk uit dividenden, vooral van BNP Paribas (354 miljoen euro). Tot voor kort was de Belgische staat nog de grootste aandeelhouder van de Franse bank, die sinds februari vorig jaar op de balans van FPIM staat.

De voorbije jaren is het belang van de investeringsmaatschappij alleen maar toegenomen. Intussen is het aantal participaties al boven 160 gegroeid. De federale regering besliste bovendien om de deelnames in bpost, Proximus, Belfius, BNP Paribas, Ethias en de Nationale Loterij ook te centraliseren bij FPIM. Die operatie is nog bezig: over Belfius lopen nog gesprekken met de Europese Centrale Bank en voor de Nationale Loterij zijn er nog vragen rond wetgeving op te lossen. De belangen in Bpost en Proximus zouden pas tegen juni 2024 bij FPIM terechtkomen.

Zes domeinen

Vorig jaar was een bijzonder jaar voor FPIM. Het investeerde fors in Ageas en Euroclear, twee Belgische bedrijven uit de financiële sector die het investeringsfonds wil “verankeren” in België. Bij verzekeraar Ageas kocht de investeringsmaatschappij een Chinese aandeelhouder uit voor 593 miljoen euro. In financiële dienstverlener Euroclear investeerde FPIM vorig jaar al 590 miljoen, en dat belang heeft ze intussen nog verder opgetrokken.

De omvangrijke investeringen werden mogelijk door de verkoop van een deel van de aandelen in de Franse bank BNP Paribas voor meer dan 2 miljard euro. De beslissing voor die verkoop was vorig jaar al gevallen, maar werd pas vorige maand uitgevoerd toen de beurskoersen gunstig waren. FPIM investeert in zes “strategische” domeinen, legde Van Loo uit. Het gaat om luchtvaart, energie en nutsbedrijven, financiële bedrijven, gezondheidszorg, transport en mobiliteit, en projecten met een maatschappelijke impact.

Brussels vastgoed

De CEO bevestigde ook dat de investeringsmaatschappij kandidaat is om een deel van het vastgoed van de Europese instellingen in Brussel over te nemen. Al is de investering nog geen zekerheid, benadrukte hij. De Tijd bracht aan het licht dat FPIM over de deal – die 1 miljard euro waard zou zijn – onderhandelingen voert.

Van Loo verdedigde het dossier door te wijzen op de mogelijke bijdrage in de versnelde reductie van de CO2-uitstoot van de gebouwen in de hoofdstad. FPIM wil wel enkel investeren als er een financiële return mogelijk is én als privé-investeerders een meerderheid in het project nemen.