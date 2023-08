Vincent Biauce is de nieuwe CEO van NewB

Vincent Biauce leidt de coöperatie NewB, zo blijkt dinsdag uit een persbericht. Hij volgt Thierry Smets op als nieuwe CEO. Zijn benoeming moet wel nog formeel worden goedgekeurd door de algemene vergadering op 18 november en door de toezichthouder.

Biauce heeft meer dan twintig jaar ervaring in de banksector. “Die expertise is een waardevolle troef, want hij leidt de commerciële ontwikkeling en het dagelijks beheer van onze agentschapsactiviteiten voor Vdk bank en ons gamma verzekeringsproducten”, staat in het persbericht. Daarnaast verdedigt hij ook de waarden van NewB, onder meer door zijn ervaring met een coöperatieve supermarkt, een burgerinitiatief rond de ecologische transitie en zijn werk bij Fedasil.

NewB is na de bankencrisis van 2008 opgericht als ethisch alternatief voor de commerciële banken in België. Maar vorig jaar slaagde ze er niet in om 40 miljoen euro extra kapitaal op te halen die de Nationale Bank als toezichthouder geëist had. Hierdoor verloor NewB haar banklicentie. Intussen werd wel een akkoord afgesloten met Vdk Bank, die de bankklanten overneemt en zo actief wordt in het hele land. NewB is daarbij het digitale agentschap van Vdk Bank in Franstalig België. De Nederlandstalige NewB-klanten worden standaard bediend door een Vdk-kantoor. Voorts blijft NewB verzekeringsagent voor de Franse verzekeraar Monceau. (BIN, ECO, VDH, HDB, nl)

