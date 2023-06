NewB trekt nieuwe coöperanten aan en zoekt nieuwe CEO

Het percentage leden dat aangegeven heeft de coöperatie te willen verlaten, is minder dan 1 procent, klinkt het nog. In de interne keuken verandert er wel een en ander. Zo treden zes leden van de raad van bestuur af: drie niet-uitvoerende bestuurders, maar ook drie leden van het directiecomité. “Hun vertrek is het gevolg van de veranderingen in de kennis, ervaring en vaardigheden die nodig zijn om onze coöperatie te leiden, die is overgegaan van een bank naar een bankagentschap.” Het gaat onder meer om Thierry Smets, die niet langer CEO is. NewB zoekt inmiddels een opvolger. Op de website staat een vacature voor ‘verantwoordelijke bankagentschap en CEO van de coöperatie’. Bestuurder Koen De Vidts is ad interim CEO.

De ethische bank uit het middenveld was er eind vorig jaar niet in geslaagd om 40 miljoen euro extra kapitaal op te halen die de Nationale Bank als toezichthouder geëist had. NewB kon hierdoor de banklicentie niet behouden – inmiddels is er geen banklicentie meer.

Maar de coöperatie sloot daarop een akkoord met Vdk Bank, die de bankklanten overneemt en zo actief wordt in het hele land. De coöperanten keurden die samenwerking medio januari goed. Zowat 3.000 bankklanten van NewB hebben de overstap niet gemaakt, raakte eerder bekend. De rest, 25.000 klanten, werd inmiddels overgezet naar Vdk-producten. NewB is nu het digitale agentschap van Vdk Bank in Franstalig België. De Nederlandstalige NewB-klanten worden standaard bediend door een Vdk-kantoor. Voorts blijft NewB verzekeringsagent voor de Franse verzekeraar Monceau.

Nieuwe coöperanten

Nu de switch naar coöperatie die optreedt als bank- en investeringsagentschap gemaakt is, heropent NewB maandag 12 juni het kapitaal voor nieuwe leden die NewB willen steunen. De verkoop van coöperatieve aandelen was opgeschort met de ontmanteling van de bankactiviteiten, klinkt het in een communicatie aan de coöperanten.

“De vele burgers die hun steun aan NewB hebben betuigd en die nog geen coöperant zijn, kunnen eindelijk lid worden. Vanaf maandag 12 juni kunnen personen die nog geen aandeel hebben, daadwerkelijk toetreden tot onze coöperatie met één enkel aandeel per persoon (20 euro)”, klinkt het ook in een persbericht. Nieuwe inschrijvingen zijn beperkt tot één per coöperant en bestaande coöperanten kunnen er geen bijkopen. “Om speculatie tegen te gaan is het overigens niet mogelijk om winst te maken door de doorverkoop van coöperatieve aandelen”, klinkt het ook op de website.

Bankagentschap

Het gaat onder meer om Thierry Smets, die niet langer CEO is. NewB zoekt inmiddels een opvolger. Op de website staat een vacature voor ‘verantwoordelijke bankagentschap en CEO van de coöperatie’. Bestuurder Koen De Vidts is ad interim CEO.

