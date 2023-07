Drie op de vier kmo’s bieden hun werknemers nog geen individuele extralegale voordelen aan. Slechts één op de veertien biedt een cafetariaplan aan. Wel peilen ze steeds vaker naar het mentaal welzijn.

Dat blijkt uit de halfjaarlijkse kmo-barometer van het hr-dienstenbedrijf Acerta en de werkgeversorganisaties Etion en VKW Limburg. Voor de barometer bevroegen ze bedrijfsleiders bij 527 kleine en middelgrote ondernemingen.

Extralegale voordelen

In het kader van de oorlog om talent is het belangrijk te kunnen inspelen op de noden van werknemers. Een flexibele verloning geldt daarbij als een groot voordeel.

Hoewel 90 procent van de kmo’s extralegale voordelen aanbiedt, sluiten ze vaak niet aan helemaal aan op de individuele noden van de werknemers. In drie op de vier kmo’s (75%) zijn ze voor iedereen hetzelfde, in een op de vijf (18%) zijn ze afgestemd op bepaalde groepen. Een op de veertien (7%) biedt ze via een cafetariaplan aan.

Ze laten kansen liggen, zegt Hannelore Van Meldert, expert talentontwikkeling van Acerta Consult aan Trends. “Kmo-werkgevers hebben het idee dat een flexibele verloning maatwerk is, waar veel bij komt kijken. Maar een cafetariaplan is zo basic geworden, er bestaan voldoende tools om dat makkelijk te maken.”

De meest toegekende extralegale voordelen zijn maaltijd- en ecocheques (60% van de bevraagde kmo’s). Opleidingen zijn aan een opmars bezig en worden in bijna de helft van de kmo’s (49%) betaald of terugbetaald.

Welzijn op het werk

Uit de kmo-barometer valt voorts op dat werkgevers almaar vaker peilen naar het mentaal welzijn van hun werknemers. Eén op de drie kmo’s (33%) in de enquête zegt dat het zijn werknemers daar expliciet naar vraagt.

Dat gebeurt op diverse manieren, legt Van Meldert uit. “Dat kan via eenvoudige gespreksvoering, werknemers het gevoel geven dat ze hun ei kwijt kunnen. Maar we zien ook een opmars van anonieme interne enquêtes, waarin gepeild wordt naar het welzijn op de werkvloer.”

Bijna negen op de tien werkgevers (87%) zeggen ook in te grijpen als de werkdruk te hoog wordt. Het gaat dan bijvoorbeeld over een herverdeling van de taken of rollen tussen collega’s.

In kleine en middelgrote ondernemingen is de afstand tussen mensen meestal kleiner dan in grote ondernemingen. Toch mogen ook kmo’s er niet van uitgaan dat het allemaal goed zit, zegt Van Meldert. “Het beste is nog steeds preventief te werk te gaan en stress op voorhand weg te nemen.”