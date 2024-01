VDAB ontving afgelopen jaar 14 procent minder vacatures

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) heeft in 2023 in totaal 328.673 vacatures ontvangen. Dat meldt de VDAB woensdag en blijkt ook uit een publicatie van Statistiek Vlaanderen. Het gaat om een daling van 14,2 procent in vergelijking met 2022. Het aantal vacatures daalt nu al meer dan een jaar, maar blijft toch op een heel hoog niveau.

De sterkst groeiende sector het afgelopen jaar was die van de financiële diensten (+10,2 procent). De grootste krimp werd opgetekend in de sector textiel, kleding en schoeisel (-54 procent).

Kijken we naar de regionale spreiding, dan was iets minder dan een derde (29 procent) van de vacatures afkomstig uit de provincie Antwerpen. De provincie Limburg sloot de rij met 11 procent van de koek.

In december werden 20.636 vacatures gemeld aan de VDAB. Een daling van 16,4 procent in vergelijking met december 2022. Over heel 2022 werd een recordaantal van 383.000 vacatures uitgeschreven.

Het gaat om rechtstreekse vacatures, dus uitzendopdrachten worden niet in de cijfers meegerekend.

