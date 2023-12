Aantal werkzoekenden in Vlaanderen stijgt

Eind november waren er 210.153 werkzoekenden ingeschreven bij VDAB. Dat aantal ligt vijftien procent hoger dan vorig jaar, blijkt uit de nieuwe maandelijkse cijfers van VDAB. Het aantal langdurig werkzoekenden is ondertussen wel gedaald.

“Nadat we vorig jaar maand na maand lagere werkzoekendencijfers hebben gekend, stijgt het aantal werkzoekenden die ingeschreven zijn bij VDAB nu al even”, zegt Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V). “Dat is te verklaren door de omslag die we met VDAB aan het maken zijn van een organisatie die voornamelijk aan de slag ging met uitkeringsgerechtigde werkzoekenden, naar een organisatie die ook de niet-beroepsactieve bevolking moet begeleiden naar de arbeidsmarkt.”

Vooral de niet-beroepsactieve werkzoekenden zijn sterk toegenomen, met 45 procent. De werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag daarentegen zijn gedaald met twee procent. Van die groep zit 93 procent vandaag in bemiddeling of in een voortraject van een opleiding. De overige 7 procent is “niet klaar voor werk en heeft nood aan specifieke dienstverlening buiten VDAB (zoals het OCMW, red.)”.

Langdurig werklozen

Het aantal mensen die langer dan twee jaar werk zoeken, daalt al enkele maanden op rij. Momenteel zijn er nog 61.500 langdurig werkzoekenden ingeschreven bij VDAB, een daling van twee procent in vergelijking met 2022. Ongeveer 37.000 werkzoekenden uit deze groep ontvangt een werkloosheidsuitkering. Van die groep zit één derde momenteel in bemiddeling bij VDAB of in een opleiding.

Al die mensen doorlopen een traject om te “Groeien en te Leren op de Werkvloer” (GLOW). Een partnerorganisatie van VDAB stippelt dan samen met de werkzoekende een traject uit. Binnen “GLOW” zijn er stagemogelijkheden, gemeenschapsdienst kan daar deel van uitmaken. Tot slot is er een groep mensen die worden geconfronteerd met welzijns-, armoede- of andere problemen die “zodanig groot zijn, dat werk momenteel niet aan de orde is”, aldus VDAB.

Lees ook: