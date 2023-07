Van Peteghem (CD&V) houdt deadline voor fiscale hervorming op 21 juli

Volgens vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) moet de regering nog steeds tegen 21 juli een akkoord kunnen vinden over een fiscale hervorming. Dat heeft hij dinsdag in de bevoegde Kamercommissie gezegd in antwoord op tal van vragen die over het lopende regeringsoverleg werden gesteld.

Van Peteghem was erg beknopt in zijn antwoord. Hij maakte zich er in iets meer dan 2 minuten vanaf, terwijl hij 20 minuten mocht volpraten. De minister vond het naar eigen zeggen niet opportuun en niet wijs om zich over het overleg uit te spreken terwijl dat nog lopende is. Het parlement vroeg hij om nog wat geduld aan de dag te leggen.

Vijf weekends en nog veel meer uren

De federale regering heeft al vijf weekends en nog veel meer uren besteed aan de onderhandelingen binnen Vivaldi over de fiscale hervorming. Vooral bij de Franstalige liberalen van MR is er heel wat terughoudendheid. Zo liet de partij maandag nog weten dat wat haar betreft de voorwaarden niet vervuld zijn om opnieuw ‘plenair’ te vergaderen – met de zeven regeringspartijen samen dus. De MR linkt het dossier ook aan de begrotingsgesprekken van september en oktober.

Er wordt nu al enkele dagen uitsluitend bilateraal overleg gepleegd. CD&V verwacht van premier Alexander De Croo dat hij over de fiscale hervorming het kernkabinet bijeenroept. (Belga)

Lees ook: