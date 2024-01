Valérie Urbain wordt nieuwe CEO van Euroclear

Valérie Urbain (60) volgt begin mei Lieve Mostrey op als CEO van het settlementhuis Euroclear. Mostrey werd vorige week nog gelauwerd als Trends Manager van het Jaar 2023.

De Belgische Valérie Urbain is een oudgediende van Euroclear. Ze werkt al sinds 1992 voor de financiële reus uit Brussel. De voorbije jaren was ze Chief Business Officer van Euroclear. Daarbij droeg ze de volledige verantwoordelijkheid voor de commerciële ontwikkeling en de productontwikkeling van de groep. Vanuit die functie speelde ze een belangrijke rol in de uitvoering van de groepsstrategie.

Euroclear had vorig jaar laten weten dat de onderneming op zoek ging naar een opvolger voor de 63-jarige Mostrey. Tot begin mei is er een overgangsperiode voorzien. Na de algemene vergadering van 3 mei neemt Urbain de teugels helemaal zelf in handen.

Verdienstelijke Manager van het Jaar

Onder Mostrey groeide Euroclear de voorbije jaren uit tot een stabiele cashflowmachine die een mooie groei neerzette. De Trends Manager van het Jaar 2023 legde de klemtoon op de versterking van het klantennetwerk en de ontwikkeling van nieuwe diensten. Dat resulteerde in een belangrijke toename van de fee-inkomsten waardoor de onderneming minder afhankelijk werd van de rente-evolutie. Via de acquisities van MFEX en Goji verwierf Euroclear ook een sterke positie in de fondsenmarkt.

Euroclear is een wereldspeler in de afwikkeling van effectentransacties. De onderneming garandeert de gelijktijdige uitwisseling van cash en effecten bij een transactie. Daarnaast staat Euroclear in voor het bewaren van de effecten, het bijhouden van de posities en het beheer van het onderpand. Als marktinfrastructuur is het bedrijf een cruciale schakel in het functioneren van het financiële systeem.

Het settlementhuis opereert vanuit Brussel. Van de 5.000 werknemers werkt meer dan de helft in de hoofdstad van ons land. Euroclear verwerkte 304 miljoen financiële transacties in 2022, goed voor een waarde van 1.066.284 miljard euro, en hield voor zijn klanten 35.000 miljard euro aan effecten in bewaring.

Russische activa vormen een risico

De grootste uitdaging voor de nieuwe CEO wordt het dossier van de 200 miljard euro aan geblokkeerde Russische activa. Die effecten werden als gevolg van de Westerse sancties tegen Rusland bevroren. Niettemin brengen ze cash op, geld dat Euroclear bij de ECB parkeert. Die opbrengsten blazen de balans en de resultaten van het bedrijf op, maar de Westerse landen willen ze aanwenden om Oekraïne te ondersteunen.

De Russische opbrengsten houden voor Euroclear tevens een juridisch risico in. Er worden immers steeds meer rechtszaken tegen het bedrijf aangespannen, vooral in Rusland. Daarom pleitte Mostrey ervoor om een deel van die opbrengsten te gebruiken om de kapitaalbuffers van Euroclear te versterken. Een andere mogelijkheid is dat er garanties geboden worden zodat de juridische risico’s correct afgedekt worden.

