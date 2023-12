Vakbonden vragen aandeelhouders tegen bonus van 12 miljoen euro voor CEO Solvay te stemmen

De bonus van 12 miljoen euro voor de CEO van Solvay, Ilham Kadri, ligt de vakbonden zwaar op de maag. Ze vragen de aandeelhouders tegen te stemmen.

Het Belgische chemiebedrijf roept de aandeelhouders op 8 december samen om de opsplitsing in Solvay en Syensqo goed te keuren. Een van de agendapunten is een uitzonderlijke bonus voor de CEO van 12 miljoen euro. “Als erkenning voor haar uitzonderlijke inzet in het kader van de voltooiing van het project tot partiële splitsing”, klinkt het in de oproep.

De christelijke en socialistische bediendebonden roepen de aandeelhouders alvast op om tegen de bonus te stemmen. “Onwaardig, nadelig voor de belangen van Solvay/Syensqo, negatief voor het imago en beledigend voor het personeel”, aldus de vakbonden. De oproep wordt ook gesteund door het kaderpersoneel, merkt BBTK-secretaris Hans Christiaens op.

‘Belachelijke’ besparingsoefening

Terwijl Solvay de CEO 12 miljoen euro bonus wil geven, wordt intern “tot het belachelijke toe” bespaard, aldus Christiaens. Hij verwijst naar het uitzetten van de chauffage tijdens de COVID-periode of het verbieden van dienstreizen. De vakbonden spreken van een “soberheidscontext” die niet geldt voor de directie.

Het nieuwe Solvay zal de activiteiten rond essentiële chemicaliën, zoals soda en peroxide, bundelen. In Syensqo zullen de activiteiten rond gespecialiseerde materialen en consumptiegoederen terechtkomen. Het gaat bijvoorbeeld om lichte materialen voor auto’s of vliegtuigen.

Als de aandeelhouders alles goedkeuren op 8 december, zal Syensqo drie dagen later op de beurs van Brussel geïntroduceerd worden. Ilham Kadri zal Syensqo leiden, terwijl Philippe Kehren CEO wordt van Solvay.

De vakbonden zeggen “weinig illusie” te hebben dat de aandeelhouders tegen de bonus van 12 miljoen euro voor Kadri zullen stemmen.

