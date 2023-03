Terugkeer van Boekenbeurs naar Antwerpen in het verschiet

De uitgevers overleggen over een terugkeer van de Boekenbeurs naar Antwerpen. Dat zei CEO Kris Hoflack van Standaard Uitgeverij afgelopen weekend in Trends Talk op Kanaal Z.

Volgens Kris Hoflack kan alleen een grote centrumstad als Antwerpen voldoende bezoekers waarborgen voor een boekenbeurs. De laatste Antwerpse Boekenbeurs in 2019 haalde 123.000 bezoekers. Opvolger Boektopia in Kortrijk haalde vorig jaar slechts 28.000 bezoekers. “Met alle liefde en sympathie voor Kortrijk, maar de helft van het Kortrijkse hinterland ligt in Frankrijk,” zegt Hoflack. Dit jaar is er nog een nieuwe editie van Boektopia in Kortrijk, maar Hoflack hoopt om “snel daarna” in Antwerpen herop te starten.

Bekijk hierboven het fragment van Trends Talk met Kris Hoflack. De hele uitzending van Trends Talk is ook hier te bekijken.