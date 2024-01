Soudal doet met Italiaanse lijmproducent grootste overname ooit

Siliconenproducent Soudal neemt de Italiaanse lijmproducent Durante Adesivi over voor meer dan 100 miljoen euro. Het is de grootste overname ooit, zegt het bedrijf vrijdag in een persbericht.

Door de overname van de Noord-Italiaanse ­producent van industriële lijmen voegt de groep 100 miljoen euro omzet toe. Soudal mikt daarmee op een groepsomzet van 1,5 miljard euro in 2024. “De marktexpertise en het toekomstige potentieel van Durante Adesivi zullen ons in staat stellen onze internationale ambities op het gebied van lijmen en hun industriële toepassingen een impuls te geven”, zegt CEO Vic Swerts.

De productiefaciliteiten in Italië worden voor Soudal de 27e en 28e wereldwijd en er komen 114 jobs bovenop de huidige 4.000.

