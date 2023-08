Amazon wil 10 miljard dollar investeren in chipontwikkelaar Arm bij beursgang

Bij de geplande beursgang van chipontwikkelaar Arm dit jaar overweegt Amzon om fors te investeren in het bedrijf. Amazon overweegt om tot 10 miljard dollar opzij te zetten. De beursgang van Arm is voor de techsector de belangrijkste in jaren.

Hoewel de precieze timing nog niet bekend is, is de beursgang van chipontwikkelaar Arm nu al de meest geanticipeerde van het jaar. Verschillende techbedrijven overwegen om te investeren in Arm bij de beursgang en een daarvan is Amazon, dat tot 10 miljard dollar aan Arm uit te geven, dat melden bronnen van Bloomberg en Reuters.

Vandaag is Amazon al een van Arm’s belangrijkste klanten, want de chipdesigns van het bedrijf worden gebruikt in de datacenters van Amazon. Amazon ontwikkelt voor zijn servers de eigen Graviton-processors die gebruik maken van de chipdesigns van Arm. Deze vormen een alternatief voor de chips van Intel. 40.000 klanten maken al gebruik van Amazon Web Services.

De grote troef van Arm is dat chips door zijn designs efficiënt kunnen worden gemaakt en energiezuinig tegen een relatief lage kostprijs. De technologie is vandaag al wijdverspreid in de smartphonemarkt en voor andere toepassingen, maar Arm zou nog meer kunnen inzetten op die groeiende markt van datacenters.

Verdubbeld in waarde

De waarde van Arm wordt geschat op 60 à 70 miljard dollar. Het bedrijf werd in 2016 gekocht door het Japanse conglomeraat SoftBank, dat destijds 32 miljard dollar betaalde. Dit jaar is in het bijzonder gunstig voor chipbedrijven met de doorbraak in artificiële intelligentie. Nvidia werd recent nog ’s werelds eerste chipproducent die meer dan 1.000 miljard dollar waard is. De beursgang van Arm wordt de belangrijkste in de techindustrie sinds Alibaba Group in 2014 en Meta Platforms – toen nog Facebook – in 2012.

