Bird Global, het verhuurbedrijf van elektrische steps, heeft de Chapter 11-procedure aangevraagd voor bescherming tegen een faillissement. Het Amerikaanse bedrijf hoopt uitstel van betaling te krijgen en in de tussentijd de nodige hervormingen door te voeren. Bird Global was op zijn hoogtepunt twee jaar geleden 2,1 miljard dollar waard. Daar blijft nog 6,67 miljoen beurswaarde van over.

In steden als Brussel en Antwerpen zijn de steps van Bird nog moeilijk te missen in het straatbeeld, maar de vraag is of dat ook wereldwijd het geval blijft. Het bedrijf achter de elektrische steps vraagt aan een rechter in zijn thuisstaat Florida bescherming tegen zijn schuldeisers en het faillissement via de zogenaamde Chapter 11-procedure. Die aanvraag heeft geen directe gevolgen voor de Europese activiteiten van Bird.

Michael Washinushi, de waarnemende CEO van Bird, blijft optimistisch. “We boeken vooruitgang op weg naar winstgevendheid en streven ernaar die vooruitgang te versnellen door onze kapitaalstructuur aan te passen via deze herstructurering”, schreef hij in een persbericht.

Unicorn

Bird is een pionier in de verhuur van elektrische steps. Met de bijbehorende app kan een reiziger zijn step ontgrendelen en tot aan zijn bestemming rijden. Dat concept maakte van Bird vijf jaar geleden de snelst groeiende start-up ter wereld. Volgens Financial Times werd geen bedrijf ooit sneller meer dan 1 miljard dollar waard. Dat staat ook bekend als de unicorn-status.

Op zijn hoogtepunt was Bird 2,1 miljard dollar waard, toen het dankzij een kapitaalinjectie van een zogenaamde special purpose acquisition company (SPAC) naar de beurs trok. Een SPAC is een bedrijf dat als enige doel heeft een privébedrijf naar de beurs te brengen zonder de gebruikelijke procedure van een beursgang. In september schorste de New York Stock Exchange de handel in Bird, nadat de marktkapitalisatie onder de drempel van 15 miljoen dollar was gedaald.

Herstructurering

Uit de gerechtelijke aanvraag blijkt dat het verhuurbedrijf tussen 100 en 500 miljoen dollar bezit aan activa. Eerder stelde het bedrijf dat het dit jaar in de eerste negen maanden een nettoverlies van omgerekend 80,3 miljoen euro draaide. In het jaar 2022 sprak Bird nog over een nettojaarverlies van 392,8 miljoen euro.

Het bedrijf hoopt een faillissement te vermijden dankzij een herstructurering. Het krijgt daarvoor 27,3 miljoen dollar aan leningen. Het gaat om een schuld met een hogere rentevoet, die prioriteit krijgt boven de schulden van andere schuldeisers. Tot die andere schuldeisers behoren verschillende Amerikaanse steden, maar ook bijvoorbeeld techdienstverleners als Amazon, het softwarebedrijf Zoba, het data-analysebedrijf Palantir en de Chinese fabrikant van steps Ninebot.

Onaangeroerde steps

Hoewel Bird de pionier is in de verhuur van elektrische steps, zijn er veel concurrenten opgedoken die met een gelijkaardige dienstverlening komen. Die concurrentie verhoogde de druk op Bird, maar ook de andere verhuurders hebben het moeilijk. Sinds de coronapandemie is telewerken populair geworden en daardoor blijft de elektrische step vaker onaangeroerd langs de kant van de weg staan.

Birds concurrent Tier, een bedrijf gesteund door het Japanse SoftBank, moest onlangs 22 procent van zijn personeelsbestand ontslaan. Tier-CEO Lawrence Leuschner noemde 2023 een “moeilijk jaar” voor de business. Dat deed hij in een bericht op LinkedIn.

Ten slotte zorgen steps door het groter geworden aanbod ook steeds vaker voor overlast. In Parijs werden in september duizenden steps uit het straatbeeld weggehaald, nadat de Parijzenaars voor een totaalverbod op deelsteps hadden gestemd.

