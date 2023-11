Het kantoorverhuurbedrijf WeWork heeft in de Verenigde Staten het faillissement aangevraagd via een zogenaamde Chapter 11-procedure. WeWork meldt ook bijna 18 miljard euro aan schulden. Het bedrijf kreeg klappen te verduren tijdens de coronapandemie, waarvan de aanvankelijk veelbelovende start-up niet hersteld is.

WeWork zegt dat het een herstructureringsakkoord heeft bereikt met zijn schuldeisers, dat ongeveer 92 procent van zijn gegarandeerde leningen vertegenwoordigt. Bij de faillissementsaanvraag zijn ook activa gemeld ter waarde van 14 miljard euro, weet Bloomberg. De Chapter 11-procedure heeft geen betrekking op vestigingen buiten de Verenigde Staten, aldus WeWork, dat ook twee vestigingen in Brussel heeft. De vestigingen buiten de VS blijven werkzaam.

Een faillissement is vaak de enige optie voor wankelende bedrijven met kostbare huurovereenkomsten, omdat de Amerikaanse wet onvermogende bedrijven in staat stelt zware contracten af te stoten die anders moeilijk te annuleren zijn. “WeWork verzoekt de mogelijkheid de huurovereenkomsten van bepaalde locaties af te wijzen, die grotendeels niet-operationeel zijn. Alle betrokken leden hebben vooraf een bericht ontvangen”, aldus de verklaring.

Grootste van Manhattan

Met het faillissement van WeWork komt einde aan een jarenlange saga voor het New Yorkse bedrijf, dat ooit de grootste kantoorverhuurder in Manhattan was. Zijn plotselinge opkomst en snelle ondergang hebben zowel Wall Street als Silicon Valley bezig gehouden.

Het verval van het bedrijf begon waarschijnlijk in 2019. WeWork werd toen nog door investeerders gewaardeerd op 44 miljard euro. In enkele maanden ging het bedrijf van het plannen van een beursgang naar het ontslaan van duizenden werknemers en het verkrijgen van een bail-out van meerdere miljarden dollars.

Pandemieproblemen

Het kantoorverhuurbedrijf kreeg het pas echt moeilijk tijdens de coronapandemie, toen werknemers hun werkgewoonten veranderden en kozen voor telewerk. Concurrenten van WeWork, zoals Knotel en dochterondernemingen van IWG, vroegen respectievelijk in 2021 en 2020 het faillissement aan.

Het bedrijf ging twee jaar later dan gepland, in 2021, naar de beurs, dankzij een samenwerking met een special purpose acquisition company (SPAC). Dat is een bedrijf dat als enige doel heeft een privébedrijf naar de beurs te brengen zonder de gebruikelijke procedure van een beursgang.

Hoewel WeWork in het begin van 2023 een ingrijpende herstructurering van de schulden aankondigde, raakte het al snel weer in de problemen. In augustus zei het bedrijf dat er “aanzienlijke twijfel” was over zijn vermogen om door te blijven werken. Weken later verklaarde het dat het bijna al zijn huurcontracten opnieuw zou onderhandelen en zich zou terugtrekken uit “onderpresterende” locaties.

Religie

WeWorks vastgoedbeslag strekte zich tot en met 30 juni uit over 777 locaties in 39 landen. Het kende de jongste tijd een bezettingsgraad die in de buurt kwam van de niveaus van 2019, maar het bedrijf bleef onrendabel.

WeWork kende nooit een normale gang van zaken. Gedurende een aanzienlijk deel van zijn bestaan opereerde het met de uitgesproken missie om “het bewustzijn van de wereld te verheffen”. Oprichter Adam Neumann en zijn vrouw, de uitvoerend directeur en medeoprichter Rebekah Neumann, waren soms sterk in spiritualiteit verwikkeld, waardoor het bedrijf soms meer op een religie leek dan op een start-up.

