Singapore Airlines (SIA) start op 5 april 2024 met non-stopvluchten tussen Singapore en Brussel. Daarmee keert de luchtvaartmaatschappij na ruim 20 jaar terug naar onze hoofdstad.

Dat meldt Singapore Airlines in een persbericht.

SIA zal vier wekelijkse vluchten naar Brussel uitvoeren met de langeafstandsvariant van haar Airbus A350-900. Die beschikt over 253 zitplaatsen in drie klassen: 42 in business, 24 in premium economy en 187 in economy.

Dertiende Europese bestemming voor Singapore Airlines

Met Brussel erbij wordt het aantal Europese bestemmingen in het SIA-netwerk verhoogd naar 13. De vluchten van Singapore naar Brussel zullen opstijgen op maandag, woensdag, vrijdag en zondag. De vluchten van Brussel naar Singapore op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag.

Tickets voor de vluchten van SIA tussen Singapore en Brussel zullen vanaf woensdag geleidelijk te koop aangeboden worden.

Meest gewaardeerde luchtvaartmaatschappij ter wereld

Singapore Airlines is de best gewaardeerde luchtvaartmaatschappij onder reizigers. Het ging Qatar Airways vooraf in de meest recente jaarlijkse Skytrax World Airline Awards, gebaseerd op een onlineklantenenquête over meer dan honderd landen.

