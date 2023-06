Singapore Airlines is de best gewaardeerde luchtvaartmaatschappij onder reizigers. Het gaat Qatar Airways vooraf in de jaarlijkse Skytrax World Airline Awards.

De resultaten zijn gebaseerd op een onlineklantenenquête over meer dan honderd landen, waarbij meer dan 20 miljoen stemmen werden uitgebracht tussen september 2022 en mei 2023. In de finale rangschikking komen 325 luchtvaartmaatschappijen voor.

Azië boven

Na Singapore Airlines (SIA) en Qatar Airways vervolledigen het Japanse All Nippon Airways, Emirates uit de Verenigde Arabische Emiraten en Japan Airlines de top vijf.

Met ook nog Cathay Pacific (thuisbasis Hongkong), EVA Air (Taiwan) en Korean Air (Zuid-Korea) staan in totaal acht Aziatische – zes Oost-Aziatische – luchtvaartmaatschappijen in de top tien.

Lees hieronder verder

Waarom doen de (Zuid)oost-Aziatische luchtvaartmaatschappijen het zo goed? Een vraag die we voorlegden aan transporteconoom Eddy Van de Voorde (Universiteit Antwerpen). Hij spreekt van een ‘Singapore Airlines-effect’. “Perceptie is alles bij luchtvaartmaatschappijen: hoe probleemoplossend zijn ze wanneer het aankomt op problemen met bagage, tickets enzovoort?”, zegt Van de Voorde. “Het Singapore Airlines-effect gaat een tiental jaar terug. De concurrentie was wat minder scherp en SIA is zich toen als eerste beginnen te profileren als meest klantvriendelijke maatschappij, met alle service erop en eraan. Een zeer geoliede machine. “Dat beeld is opgepikt door de andere maatschappijen, maar het ‘first mover advantage effect‘ (de eerste die in actie schoot) is gebleven. Meer hoeft daar niet achter gezocht te worden.”

De twee Europese luchtvaartmaatschappijen die de top tien haalden, zijn Turkisch Airlines op de zesde en Air France op de zevende plaats.

Ook opmerkelijk: de Amerikaanse maatschappijen hebben geen topreputatie. Delta Airlines is pas de eerste op de twintigste plaats, United Airlines (49) en American Airlines (82) staan nog een stuk dieper in de rangschikking.

Winnaars in de subcategorieën

Qatar Airways is zijn koppositie van 2022 kwijt, maar blijft wel het nummer één in de categorie voor beste businessclass.

De meest geliefde lagekostenmaatschappij is AirAsia met thuisbasis Maleisië, gevolgd door Scoot uit Singapore. Het Spaanse Volotea is eerste Europese lagekostenmaatschappij op de vijfde plaats.

De properste luchtvaartmaatschappij is het Japanse ANA, het beste cabinepersoneel werkt bij Garuda Indonesië. Qathay Pacific heeft het meest gewaardeerde entertainmentprogramma aan boord.

Bekijk de volledige top twintig

Singapore Airlines Qatar Airways All Nippon Airways (ANA) Emirates Japan Airlines Turkish Airlines Air France Cathay Pacific Airways Eva Air Korean Air Hainan Airlines Swiss International Air Lines Etihad Airways Iberia Fiji Airways Vistara Qantas Airways British Airways Air New Zealand Delta Air Lines

Bekijk alle resultaten, ook de subcategorieën, op de website van de World Airline Awards