Shell boekt 8,7 miljard winst en beloont aandeelhouders royaal

Shell heeft in het eerste kwartaal een winst geboekt van 8,7 miljard dollar. Dat is iets minder dan eind vorig jaar, mede doordat de gas- en olieprijzen ongunstiger waren en de belastingen hoger. Maar vergeleken met dezelfde periode vorig jaar steeg het nettoresultaat wel met ruim 1,5 miljard dollar.

Aandeelhouders profiteren fors mee van de miljardenwinst van het olie- en gasconcern. Shell kondigde aan in het tweede kwartaal voor 4 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen, waarmee de overgebleven stukken meer waard worden. In de eerste helft van dit jaar beloont Shell zijn aandeelhouders op die manier voor in totaal zo’n 12 miljard dollar. Shell profiteerde net als concurrenten vorig jaar flink van de sterk gestegen gas- en olieprijzen als gevolg van de Russische inval in Oekraïne, wat het bedrijf een recordwinst bezorgde over heel 2022.

De winst van Shell was veel hoger dan analisten hadden verwacht. Eerder dit jaar liet het Britse bedrijf al weten dat de resultaten van zijn gasdivisie begin dit jaar op peil waren gebleven, ondanks dat de prijzen voor gas veel lager waren dan de recordniveaus uit 2022. Het onderdeel boekte zijn op één na hoogste winst ooit. Dat kwam doordat Shell in staat was meer gas te produceren. Tegelijkertijd deed Shell goede zaken met het verhandelen van bijvoorbeeld benzine, diesel en chemicaliën, wat de lagere prijzen voor fossiele brandstoffen voor een deel goedmaakte.

Deze week maakte BP al bekend een iets lagere winst te hebben geboekt door de gedaalde prijzen, maar het resultaat was nog altijd erg hoog. Daardoor laaiden oproepen om hogere belastingen voor olie- en gasconcerns in het Verenigd Koninkrijk opnieuw op.

Lees ook: