Ryanair-topman Michael O’Leary heeft donderdagochtend in Brussel voor het Berlaymontgebouw een taart in het gezicht gegooid gekregen door milieuactivisten. Het incident vond plaats net voor een persconferentie waarop O’Leary voor het komende winterseizoen een investering van 200 miljoen euro aankondigde voor de luchthaven van Charleroi.

De Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij zal in Charleroi twee nieuwe toestellen baseren, waarmee het totaal er op 17 komt. Door de uitbreiding zullen er 60 nieuwe jobs gecreëerd worden voor piloten, cabinepersoneel en ingenieurs. Voor Charleroi komen er komende winter ook zeven nieuwe routes bij. Ryanair biedt daarmee in België (Charleroi en Zaventem) 93 routes aan en verwacht dit jaar in België met 10 procent te groeien.

De Ryanair-topman ging donderdagochtend ook opnieuw langs bij de Europese Commissie, om een petitie te overhandigen met ondertussen 1,5 miljoen handtekeningen. Het gaat om handtekeningen van passagiers van Ryanair, die eisen dat de Europese Commissie overvliegend luchtverkeer zou beschermen in het geval van nationale stakingen door luchtverkeersleiders, zoals dat het geval was in Frankrijk.

O’Leary wil dat Commissievoorzitter Ursula von der Leyen “eindelijk actie onderneemt om overvliegend luchtverkeer te beschermen en het vrij verkeer van personen in Europa veilig te stellen”. “Maar blijkbaar gaat haar aandacht eerder uit naar wolven, heb ik gehoord. Ik kan me inderdaad voorstellen dat er daarvan genoeg rondlopen in Brussel”, aldus O’Leary.



Nieuwe staking

Donderdagochtend werd door de christelijke vakbonden ACV Puls en CNE een nieuwe staking aangekondigd door de op de luchthaven van Charleroi gevestigde piloten van Ryanair op 14 en 15 september. Het is de vierde keer in twee maanden dat ze twee opeenvolgende dagen het werk zullen neerleggen. Volgens O’Leary zullen die stakingen niets opleveren.

“Dit is jammer. De loonsverhoging voor onze piloten in Charleroi ligt al maanden op tafel. Het is de vakbond die ze tegenhoudt. Met stakingen zijn de vakbonden nergens gekomen en zullen ze ook nergens komen. De stakingen hebben geen effect op ons, we laten 60 à 70 procent van onze getroffen vluchten sowieso plaatsvinden. Het is de definitie van domheid: steeds hetzelfde blijven doen maar toch een andere uitkomst verwachten. Bovendien staan niet al onze Belgische piloten achter deze staking. We hebben zeer goede piloten in België. Jammer genoeg zijn het leeuwen die geleid worden door een groep apen bij de vakbond.”

De Ryanair-topman reageerde donderdag tot slot ook geamuseerd op het taartincident. “Dit is het warmste welkom dat ik ooit gekregen heb in Brussel. Blijkbaar zijn deze activisten bijzonder tevreden met de nieuwe routes die we aankondigen voor Charleroi. Ze dansten uit vreugde. Maar als ik een tip mag geven, gebruik volgende keer Ierse room, die smaakt veel beter.”

