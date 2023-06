Duitse energiereus RWE trekt stekker uit Limburgs batterijproject

Het Duitse energiebedrijf RWE staakt een project voor de bouw van een van ’s lands grootste energie-opslagcentrales in het Limburgse Rotem (Dilsen-Stokkem). Dat schrijft De Tijd vrijdag.

De Duitse gigant had vorig jaar in april een vergunning gekregen voor het project van 200 megawatt aan lithiumionbatterijen. Die kunnen 800 megawattuur aan stroom opslaan, acht keer de hoeveelheid van de grootste parken die nu in ons land actief zijn.

Kerncentrales

Maar de ontwikkeling van wat het grootste project van Europa kon worden, werd vorige week plots stopgezet, vernam De Tijd. RWE verwijst daarvoor naar de beslissing van de Belgische regering om de jongste twee kerncentrales tien jaar langer open te houden.

De Duitse groep laat de deur voor batterijprojecten in ons land wel nog op een kier. “We sluiten een nieuw, grootschalig batterijproject op een andere locatie in België niet uit”, klinkt het. (Belga)