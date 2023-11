Recyclagebedrijf Fost Plus slaat handen in elkaar met Indaver en Colruyt

Fost Plus, de vzw die instaat voor recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België, slaat de handen in elkaar met afvalverwerker Indaver, een onderneming van Fernand Huts. Ook Colruyt is betrokken bij de samenwerking. Dat melden de drie bedrijven dinsdag samen in een persbericht.

Ongeveer een jaar geleden kondigde Indaver reeds de bouw aan van een nieuwe recyclage-installatie voor plastics. “Een Europese primeur”, liet CEO Paul De Bruycker toen al optekenen. De installatie, een investering van 100 miljoen euro, zou kunststoffen gaan recycleren tot waardevolle basischemicaliën voor de industrie.

Het is binnen die zogeheten ‘Plastic2Chemicals’ installatie dat Indaver nu gaat samenwerken met Fost Plus. Via chemische recyclage en verpakkingsinnovatie willen beide spelers snel werk maken van circulaire voedselverpakkingen. Voorbeelden daarvan zijn yoghurtpotjes of de schuimschaaltjes die onder vlees of vis zitten.

26.000 ton materiaal

Midden 2024 moet de installatie operationeel zijn, klinkt het. “Polystyreen uit de blauwe zak zal dan verwerkt worden tot een secundaire grondstof waarmee opnieuw verpakkingen gemaakt kunnen worden, ook voor voeding”, aldus Fost Plus.

Fost Plus zal de plastics aanleverenvoor de nieuwe chemische recyclage-installatie van Indaver, en ook Colruyt zegt via de installatie op termijn naar volledig circulaire vleesschalen te willen gaan. Europa legt bedrijven overigens steeds strengere normen op qua verpakking.

De nieuwe installatie zal vanaf 2024 tot 26.000 ton materiaal verwerken aan de hand van de-polymerisatie technologie. Gerecycleerd styreen, het eindproduct, zal dezelfde karakteristieken hebben als nieuw materiaal, zodat er opnieuw yoghurtpotjes van gemaakt kunnen worden.

