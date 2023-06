Recticel verdient 200 miljoen euro minder dan verwacht aan verkoop schuimdivisie

Recticel heeft de verkoop van de soepelschuimdivisie ‘Engineered Foams’ aan het Amerikaanse Carpenter afgerond. Finaal valt de prijs die Recticel krijgt een pak lager uit. De waarde van de deal klokt af op 454,1 miljoen euro. Eind 2021 was bij aankondiging van de verkoop nog sprake van 656 miljoen euro.

Er moest nog heel wat water naar de zee vloeien vooraleer isolatieproducent Recticel en Carpenter de deal konden bezegelen. Zo waren er bezwaren van de Britse concurrentieautoriteit. Recticel en Carpenter kwamen tegemoet aan de bezorgdheden, waardoor in april de verkoop van twee Britse schuimvestigingen aan investeerder GIL Investments ondertekend werd, zo klinkt het woensdag in een persbericht.

Nu de Britse horde genomen was, konden Recticel en Carpenter eindelijk de verkoop afronden. Maar eind april kwam Recticel bij de publicatie van de kwartaalcijfers met een nieuwe hindernis op de proppen. Carpenter verzocht een “aanzienlijke verlaging van de aankoopprijs” door de “huidige algemene marktevolutie”. Die impact is met de verkoop, afgerond op 12 en 13 juni, nu duidelijk. De waarde van de deal neemt met zowat 202 miljoen euro af tot 454,1 miljoen euro – waaronder 427 miljoen euro cash.

Enerzijds komt dat door de impact van de oorlog in Oekraïne op de Europese economie. Anderzijds haalt Recticel een “kleinere perimeter” of gewijzigde omvang van de deal aan. Na onderhandelingen met Carpenter werd het Amerikaanse The Soundcoat Company (26,3 miljoen euro omzet in 2022) uit de verkoop gehouden, alsook het belang van 33 procent in het Italiaanse Orsa Foam (106,6 miljoen euro omzet in 2022). The Soundcoat zal geïntegreerd worden in Recticel, maar voor het belang in Orsa Foam wordt nog een koper gezocht.

Overnamebod afgewend

Dankzij de verkoop van de schuimdivisie aan Carpenter, kon Recticel het ongewenste overnamebod van het Oostenrijkse Greiner afweren. Begin 2022 liet Greiner formeel weten dat het overnamebod vervallen was. Door de verkoop van de schuimtak, is het bedrijf verveld tot een zuivere isolatiespeler. Eind 2021 was ook al een Portugese overnemer, Aquinos, gevonden voor de divisie ‘Slaapcomfort’, die matrassen en lattenbodems produceerde.

“Ik ben blij dat we eindelijk de verkoop van onze Engineered Foams-activiteiten aan Carpenter Co. hebben kunnen afronden, zodat we ons nu kunnen concentreren op de uitbreiding van onze isolatieactiviteiten”, zegt Recticel-CEO Olivier Chapelle in het persbericht. “De gewijzigde perimeter van de transactie is voornamelijk het gevolg van regelgevende en strategische redenen.”

Lees ook: