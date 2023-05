Tweemaal slecht nieuws voor Recticel

Het Amerikaanse Carpenter wil een aanzienlijke verlaging van de verkoopprijs van de afdeling Engineered Foams.

Er is twijfel ontstaan over het toekomstplan van Recticel. Naar aanleiding van de update over het eerste kwartaal gaf de schuimrubberproducent aan dat het Amerikaanse Carpenter niet meer bereid is 656 miljoen euro ondernemingswaarde of circa 11,50 euro per Recticel-aandeel te willen betalen voor de afdeling Engineered Foams. De definitieve afronding van de verkoop liep vertraging op door onder meer bezwaren van de Britse antitrustautoriteit CMA. Nu willen de Amerikanen door de mindere marktomstandigheden een aanzienlijke verlaging van de verkoopprijs.

Dat is een donderslag bij heldere hemel. De verkoop is voor Recticel van strategisch en financieel belang. De verkoop zou het een mooie nettokaspositie opleveren en zo de middelen verschaffen om zich verder te ontplooien in isolatie.

Een tegenslag komt nooit alleen. Ook operationeel gaat het een stuk moeilijker dan de jongste jaren. De stijgende rente en gestegen prijzen voor bouwmaterialen doen de bestellingen in de bouwsector stilvallen. Recticel werkt in een meer uitdagende omgeving. In de periode van januari tot en met maart steeg de groepsomzet nog wel steeds met 9,8 procent, van 111,2 tot 122,1 miljoen euro, maar die stijging is volledig toe te schrijven aan de overname vanaf 1 mei 2022 van Trimo, een Sloveense producent van hoogwaardige isolatiepanelen. Op basis van de cijfers van vorig jaar moeten we rekening houden met een omzetdaling van 15 tot 20 procent zonder de Sloveense acquisitie. Recticel ziet niet meteen beterschap en geeft aan dat de aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) dit jaar aanzienlijk lager zal liggen dan vorig jaar (62,2 miljoen euro).

Conclusie

Bij de jaarcijfers hebben we het advies verlaagd en gezien de onzekerheid is de waardering – tegen weliswaar de boekwaarde, 17 keer de verwachte winst voor volgend jaar en 14 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2024 – nog niet voldoende teruggevallen voor een adviesverhoging.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 12,92 euro

Ticker: REC BB

ISIN-code: BE0003656676

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 726,4 miljoen euro

K/w 2022: 12

Verwachte k/w 2023: 26

Koersverschil 12 maanden: -36%

Koersverschil sinds jaarbegin: -17%

Dividendrendement: 2,4%