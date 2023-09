In de eerste acht maanden van dit jaar zijn in Vlaanderen al een recordaantal windmolens op land vergund. Dit jaar krijgt 80 procent van de aanvragen groen licht, terwijl dat in de voorbije jaren 50 à 65 procent was. Dat meldt De Tijd woensdag.

Van januari tot en met augustus werd al ruim 300 megawatt aan nieuwe Vlaamse windmolens vergund. Dat zijn er nu al bijna een kwart meer dan in heel 2022, blijkt uit een analyse van De Tijd. Niet alle uitgereikte vergunningen zijn definitief of leiden zeker tot de bouw van een windmolen.

Een van de redenen voor de toename is volgens windenergie-expert Laurens De Brucker (KU Leuven) het vereenvoudigde vergunningenbeleid van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Het proces werd daardoor flink versneld, zegt hij.

Capaciteit drie kernreactoren

Minister Demir bevestigt die vereenvoudiging en versnelling van procedures. “De nieuw verleende vergunningen komen op het bestaande aantal turbines die ons tot derde beste leerling van Europa maken”, zegt de N-VA-minister. Bedoeling is om een gelijkaardige versnelling door te voeren in de procedures voor gewone omgevingsvergunningen “zodat elke burger of ondernemer in Vlaanderen sneller en flexibeler aan een vergunning kan geraken”.

Momenteel telt Vlaanderen voor 1.800 megawatt aan windturbines, iets minder dan de capaciteit van de drie draaiende kernreactoren in Doel. Windmolens op zee zijn goed voor nog eens ruim 2.250 megawatt. (Belga)