Rechtbank akkoord met gerechtelijke reorganisatie Air Belgium

De ondernemingsrechtbank van Nijvel heeft maandag de aanvraag goedgekeurd van luchtvaartmaatschappij Air Belgium om een procedure van gerechtelijke reorganisatie te starten. Dat melden de kranten La Libre Belgique en L’Echo maandagavond op hun websites. De luchtvaartmaatschappij, met zetel in het Waals-Brabantse Mont-Saint-Guibert, heeft nu vier maanden de tijd, tot 22 januari, om haar plan voor te leggen.

Vorige week maakte Air Belgium bekend vanaf 3 oktober de “chronisch niet rendabele” passagiersvluchten stop te zetten. Daardoor zijn 11.000 passagiers getroffen. De luchtvaartmaatschappij, waarvan het Waalse Gewest een van de belangrijkste aandeelhouders is, wil wel zijn activiteiten rond cargo en ACMI (vliegtuigleasing tussen luchtvaartmaatschappijen) voortzetten. “Op dit moment is ons bedrijf beschermd en wordt de werkgelegenheid behouden”, aldus CEO Niky Terzakis in een boodschap aan zijn zowat 500 medewerkers.

Air Belgium leed in 2022 ruim 44 miljoen euro verlies. De gecumuleerde verliezen sinds het begin van de operaties in 2016 bedroegen ruim 91,6 miljoen euro. Air Belgium beschikte eind vorig jaar over een negatief eigen vermogen van -41 miljoen euro.