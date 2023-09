Air Belgium schrapt passagiersvluchten: 20.000 boekingen onzeker

Luchtvaartmaatschappij Air Belgium stopt met passagiersvluchten en vraagt een gerechtelijke reorganisatie aan. Dat heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt.

Sinds april concentreerde Air Belgium haar passagiersactiviteiten op 2 hoofdbestemmingen: Zuid-Afrika en Mauritius. De betrokken werknemers zullen geleidelijk overgeplaatst worden naar andere activiteiten binnen het bedrijf.

Alle passagiersvluchten gepland voor 3 oktober 2023 blijven verzekerd; de retourvluchten zullen door Air Belgium zelf worden verzorgd of via andere luchtvaartmaatschappijen. Vluchten die na 3 oktober 2023 zijn gepland en al zijn betaald door de reizigers, zouden worden geannuleerd en met voorrang worden terugbetaald in het kader van de procedure.

Air Belgium laat weten een FAQ (een lijst met antwoorden op veelgestelde vragen, nvdr.) voor te bereiden en een speciaal team samen te stellen om vragen van passagiers te beantwoorden. ‘Alle informatie zal op de website beschikbaar staan. We willen daarom vragen om het callcenter op dit moment niet te overbelasten’, klinkt het maandagnamiddag. De luchtvaartmaatschappij zegt zowat 20.000 boekingen te hebben voor vluchten na 3 oktober.

Air Belgium wil zich voortaan toeleggen op haar twee B-to-B activiteiten die groei genereren, namelijk vrachtvervoer (cargo) en ACMI (vliegtuigleasing tussen luchtvaartmaatschappijen) voor passagiers- en vrachtvluchten. ‘De eigenlijke passenger business blijkt tot op vandaag chronisch niet rendabel door de toegenomen concurrentie en wordt daarom stopgezet’, klinkt het. ‘Alle opties die konden leiden tot de voortzetting van deze activiteit of de voortzetting van de vluchten na 3 oktober 2023, werden bestudeerd maar de financiële situatie liet dit niet toe.’

Om de huidige schuldenlast onder controle te krijgen en opnieuw rendabel te worden, heeft de raad van bestuur van Air Belgium een aanvraag ingediend voor een procedure van gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord.

De vracht- en ACMI-activiteiten blijven verzekerd en operationeel gedurende de hele procedure en daarna, luidt het. Het is immers de bedoeling om deze twee activiteiten in de toekomst te kunnen versterken.

Volgens Air Belgium heeft een aaneenschakeling van externe gebeurtenissen de onderneming de jongste jaren verzwakt: de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne, plots stijgende brandstofprijzen, inflatie en daling van de koopkracht bij de klanten.

Air Belgium leed in 2022 ruim 44 miljoen euro verlies. De gecumuleerde verliezen sinds het begin van de operaties bedroegen ruim 91,6 miljoen euro, blijkt uit de balanscentrale van de Nationale Bank. De luchtvaartmaatschappij, waarvan het Waalse gewest één van de belangrijkste aandeelhouders is, gaf eind juli wel aan te verwachten in het lopende kwartaal weer rendabel te worden.

Air Belgium beschikte eind vorig jaar over een negatief eigen vermogen van -41 miljoen euro en dus werden er gesprekken gevoerd met nieuwe investeerders om geld in het bedrijf te pompen, blijkt uit de documenten bij de balanscentrale.