Professor Jonathan Holslag stapt in lokale politiek met eigen lijst

Hoogleraar internationale politiek Jonathan Holslag stapt in de politiek. Met een nieuw politiek project, Durf, hoopt hij volgend jaar een mandaat te krijgen in zijn thuisstad Tienen. Dat schrijft De Morgen.

Het project is nog maar net gelanceerd, zegt Holslag. In november wordt het programma geschreven en de lijst samengesteld. “De deur staat voor iedereen open, zolang ze de principes van het project onderschrijven”, stelt de professor.

Wel al bekend is dat de mandaten beperkt worden tot één legislatuur, om voldoende plaats te maken voor nieuwe mensen. Wie in het stadsbestuur komt, mag die job niet cumuleren met een mandaat in Brussel. “Voor de duidelijkheid, dit is niet de lijst-Jonathan Holslag”, zegt de professor. “Het is een project van een groep Tienenaren die al heel lang hun nek uitsteken in de bedrijfswereld, het verenigingsleven, de cultuur, enzovoort. Ik heb besloten dat ik dat wil ondersteunen.”

