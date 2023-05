‘De EU hangt steeds meer aan het Chinese economische infuus’

EU-vertegenwoordigers spraken zich in krachtige bewoordingen uit tegen de Chinese wens om Taiwan in te lijven. Maar de EU heeft helemaal niet het vermogen om dapper te zijn. Zeker niet op militair gebied. Europa doet maar alsof, schrijft Jonathan Holslag. Tevens is de EU op economisch vlak steeds verder afhankelijk van China.

‘Ik roep alle marines van de Europese lidstaten op om in de Straat van Taiwan te gaan patrouilleren.’ Het was de hoge vertegenwoordiger Josep Borrell die zich deze woorden liet ontvallen. Eerder al had Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gewaarschuwd dat Europa zich sterk zou verzetten tegen eenzijdige wijzigingen in de huidige verhouding tussen China en Taiwan – tegen Chinese agressie dus.

Dergelijke verklaringen geven Europa een elan van dapperheid tegenover de Chinese machtsopbouw. Maar Europa is niet dapper. Het heeft niet de wil om dapper te zijn en voorlopig ook niet het vermogen daartoe, zeker niet in het militaire domein. Europa doet nog steeds alsof.

Wat voor zin heeft het immers om dreigementen te uiten aan het adres van Peking, als de EU alleen maar meer aan het Chinese economische infuus hangt. De Brusselse kringen spreken over ‘de-risking’ – het afbouwen van gevaarlijke afhankelijkheden. Dat opperen we al lang, maar we maken ons alleen maar meer afhankelijk van China.

De invoer vanuit China groeit alleen maar

Vijf jaar geleden kwam 20 procent van de invoer van buiten de EU uit China; de laatste twee jaar schommelde dat rond de 23 procent. Voor hoogtechnologische goederen is dat aandeel zelfs gestegen van 27 procent naar 32 procent. Europa probeert om hier wat meer computerchips te maken, maar in het beste geval draaien die fabrieken tegen 2030. En dan nog blijven we afhankelijk van een hele rits andere goederen.

‘Geopolitiek Europa,’ zegt men dan. Inderdaad, we hebben nieuwe instrumenten om economische intimidatie en investeringen in gevoelige sectoren te beteugelen, maar veel indruk maken die vooralsnog niet. Wees er maar zeker van. Als China ooit losgaat op Taiwan, dan… Tja, die economische gevolgen wil je je eigenlijk niet eens voorstellen.

Marineschepen die kant opsturen is potsierlijk. We kunnen zelfs niet eens op de nabije zeeën geloofwaardig patrouilleren. De Chinezen weten ook dat we in Europa zonder munitie zitten. De twee Belgische fregatten kunnen in het beste geval één rakettensalvo lossen; Nederland is er nét iets beter aan toe.

Neen, dan denk ik dat we beter kunnen ophouden met de stoere verklaringen en de bevolking uitleggen waar we werkelijk staan: de nogal koopzieke West-Europese burger, aangevuurd door politici en havenbazen die als geile hondjes op de kade staan te likkebaarden als de Chinezen hun waar in onze economische aderen komen jagen met nog maar eens een groter formaat containerschip. Wat een sensatie! En misschien moeten de Chinezen maar eens iets geks doen. Dan worden we misschien eindelijk wakker – als tegen die tijd ons gezond verstand nog niet helemaal is verteerd.

Deze opinie verscheen eerder op de website van Elsevier.