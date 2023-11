Primeur in België: betalen met bankkaart in nieuw snellaadstation van Gabriëls in Aalst

De uitbater van tankstations Gabriëls opende maandag een nieuw snellaadstation in Aalst. Het wordt het eerste in België waar men elektrisch laden niet alleen met een laadpas, maar ook met een debet- of kredietkaart kan betalen.

Het nieuwe snellaadstation van Gabriëls bevindt zich aan de Boudewijnlaan 119 in Aalst en telt acht ultrasnelle laders. De luifels waaronder ze staan, liggen vol met zonnepanelen. Afhankelijk van de laadsnelheid van de wagen bedraagt de oplaadtijd van volledig leeg tot volledig vol 20 tot 30 minuten.

Het is het veertiende van zijn 184 tankstations in Vlaanderen dat de uitbater heeft uitgerust met ultrasnelle laadpalen. Zo’n energiehubs, die zowel klassiek tanken als elektrisch laden aanbieden, had Gabriëls ook al in Blankenberge, Brugge, Deurne, Harelbeke, Hofstade, Kortrijk, Mere, Merelbeke, Oostende, Roeselare, Rotselaar, Sint-Pieters-Leeuw en Zottegem (zie kaart onderaan in dit artikel).

Betalen met debet- of kredietkaart

Gabriëls pakt in Aalst, de bakermat van het familiebedrijf, meteen ook uit met een primeur in België: om gebruik te maken van de laadfaciliteiten biedt Gabriels samen met Worldline de mogelijkheid om te betalen aan één terminal die de verschillende laadstations aanstuurt. Naast een laadpas kunnen klanten ook debet- en kredietkaarten gebruiken om te betalen.

“Wij wensen dezelfde beleving als een klassiek tankstation te hebben, namelijk dat je je kaart in terminal steekt en een laadpaal kunt vrijgeven”, zegt CEO Ignace Gabriëls. “Worldline heeft daarvoor de software van zijn terminals moeten aanpassen, om in overeenstemming te zijn met de beveiligingsregels van alle betaalschema’s. Wij zijn dus blij die primeur te hebben in dit station in Aalst.”

Snelle groeier

Het gaat hard voor Gabriëls, dat sterk investeert in de nieuwe technologie. Ruim een jaar geleden telde het zes stations met snelladers, intussen zijn dat er dus veertien. Tegen 2026 wil Gabriëls in Vlaanderen een netwerk van circa 30 stations met snellaadpalen op goed bereikbare locaties operationeel hebben.

Op de kaart ziet u de dertien snellaadstations die Gabriëls al had. Daar komt Aalst nu dus bij.