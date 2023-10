Primeur: Fluvius sleept hardnekkige weigeraar van digitale meter voor de rechtbank 

Fluvius heeft een hardnekkige weigeraar van een digitale elektriciteitsmeter voor de rechtbank gesleept. Het is voor het eerst dat de netbeheerder die stap zet.

“Er werd één rechtszaak opgestart, voor de rechtbank van eerste aanleg”, aldus een woordvoerder. Fluvius vraagt de toepassing van de regelgeving en dus de plaatsing van de digitale meter bij de weigeraar. Een uitspraak zou pas in de eerste maanden van 2024 volgen.

Fluvius treedt strenger op

Zowat 1 procent van de klanten van de netbeheerder weigert een digitale meter voor elektriciteit of aardgas. Sinds met de uitrol is begonnen in 2019 heeft Fluvius altijd geprobeerd met brieven en overredingskracht die klanten te overtuigen. Sinds dit jaar treedt de netbeheerder evenwel strenger op, en hanteert hij een hele procedure om toch een digitale meter te kunnen installeren.

Aan de stap naar de rechter is een hele procedure voorafgegaan. Hardnekkige weigeraars krijgen sinds dit jaar zogenaamde laatstekansbrieven. Via een aangetekend schrijven wordt weigeraars nog eens uitgelegd wat ze riskeren als ze de plaatsing van een digitale meter weigeren.

De voorbije maanden werden er 8.584 van dergelijke brieven verstuurd. Het gaat om mensen die de voorbije jaren niet positief reageerden op een oproep van Fluvius om een digitale meter te laten installeren, of waarbij de netbeheerder ook na meerdere afspraken voor een gesloten deur bleef staan.

Dergelijke brieven hebben volgens het bedrijf een positief effect. Heel wat mensen laten alsnog een digitale meter plaatsen.

Blijft een reactie uit, dan gaat het dossier naar de afdeling van Fluvius die zich bezighoudt met weigeringen van een digitale meter. Die slaagt erin om 73 procent van de klanten die opgebeld worden, te overtuigen om een digitale meter te laten plaatsen.

Twee ingebrekestellingen

Wie na de laatstekansbrieven nog geen gehoor geeft, wordt in gebreke gesteld. Een eerste ingebrekestelling gebeurt door de juridische dienst van Fluvius. Dat is op dit moment al 22 keer gebeurd. Een tweede ingebrekestelling gebeurt door een advocaat. Momenteel zijn dat er drie. Die ingebrekestellingen gaan gepaard met administratieve kosten.

De laatste stap is dus de rechtbank. Dat is nu voor het eerst gebeurd. “Die laatste stap zetten we pas als ook de twee eerdere ingebrekestellingen niet tot een concrete afspraak voor de plaatsing van een nieuwe meter hebben geleid”, legt woordvoerder Björn Verdoodt uit.

Lees ook: