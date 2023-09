Fluvius-CEO Frank Vanbrabant: ‘Wij gaan 40.000 kilometer kabels vervangen in tien jaar tijd’

Fluvius, de beheerder van de lokale gas- en elektriciteitsnetten, moet Vlaanderen door een ongeziene energietransitie loodsen. De impact op het openbaar domein zal bijzonder groot zijn, erkent CEO Frank Vanbrabant in Trends Talk van dit weekend.

Frank Vanbrabant ging in de studio van Trends-Kanaal Z dieper in op de investeringsplannen van Fluvius, die de titel ‘No regret’ kregen. Aardgas zal verdwijnen, terwijl elektriciteit meester wordt in mobiliteit, verwarming en industrie.

Dat betekent natuurlijk een intensiever gebruik van de netten van Fluvius. “Die zijn daar historisch niet voor gemaakt en dus moeten er verzwaringen gebeuren”, zegt Vanbrabant. “Dat gaat ongeveer over de helft van ons net.”

Verzwaren is letterlijk te nemen: zwaardere kabels leggen, waar meer vermogen door kan. En dus heel wat straten open leggen. Vanbrabant: “Het huidige plan voorziet in een verzwaring van een 40 procent van de laagspanningskabels, zo’n 30.000 kilometer in tien jaar tijd. Een goeie 10 procent van de hoogspanningsdistributiekabels, dat is nog eens 6.000 kilometer. Als je dat optelt, zit je aan een kleine 40.000 kilometer die wij gaan vervangen in tien jaar tijd. Daarnaast zijn er nog eens een 20.000 cabines die we gaan verzwaren of nieuw bouwen. De impact op het openbaar domein zal dus bijzonder groot zijn.” Bekijk het fragment hier:

De integrale Trends Talk met Frank Vanbrabant is te bekijken vanaf 11 uur zaterdagochtend ofwel op Kanaal Z (en vervolgens in de weekendlus) ofwel hier online.