Nooit eerder waren zo weinig schoolverlaters werkzoekend

Van de jongeren die in juni 2021 de school verlieten, was een jaar later slechts 5,5 procent ingeschreven als werkzoekend. Dat blijkt uit de nieuwe schoolverlatersrapport van de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Het gaat om het laagste percentage sinds de start van de metingen.

Voor het nieuwe schoolverlatersrapport onderzocht de VDAB 70.195 jongeren die in juni 2021 de school verlieten. Slechts 3.869 van hen (5,5 procent) was een jaar later, in juni 2022, ingeschreven als werkzoekende.

In de afgelopen elf jaar, sinds de start van de metingen volgens de huidige methodologie, was dat aantal nooit lager.

Met schoolverlaters worden in het rapport bedoeld alle jongeren tussen 18 en 30 jaar die ingeschreven waren in een erkende Vlaamse onderwijsinstelling in het school- en academiejaar 2020-2021, maar niet meer in 2021-2022.

Context van hoogconjunctuur

De onderzochte jongeren verlieten de school op een moment dat de economie zich stevig herpakte in het spoor van de coronacrisis en dat de Vlaamse arbeidsmarkt zich kenmerkte door een nooit geziene banengroei.

Van maart 2021 tot juni 2022 steeg het aantal vacatures maand na maand tot een historisch hoog cijfer, ondanks de energiecrisis en hoge inflatie.

Gekwalificeerd

De kansen die schoolverlaters krijgen op de arbeidsmarkt, blijven evenwel sterk afhankelijk van hun scholingsgraad.

Van alle schoolverlaters die in 2021 ongekwalificeerd (lees: met maximaal een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs op zak) de arbeidsmarkt betraden, was gemiddeld 20 procent na een jaar werkzoekend.

Van de schoolverlaters met een diploma secundair onderwijs is 6,3 procent na een jaar werkzoekend, bij schoolverlaters met een hoger diploma is dat slechts 2,1 procent.

Duaal leren

Het schoolverlatersrapport van de VDAB bevat dit jaar voor het eerst ook voldoende cijfers over duaal leren voor een eerste globaal beeld. Dat leersysteem is officieel pas gestart in het schooljaar 2019-2020.

De grootste opleiding binnen het duaal leren kent na één jaar zelfs geen enkele werkzoekende schoolverlater.

Bij duaal leren kunnen jongeren vanaf 15 jaar leren in de klas combineren met leren op de werkvloer. De opleidingsvorm die met andere woorden goed is afgestemd op de vraag en noden van de arbeidsmarkt. Het laag globale werkzoekendenpercentage van 4,2 procent getuigt daarvan.

“Het duaal leren bewijs een groot succes te zijn,” zegt Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v) in een persbericht. “De grootste opleiding binnen het duaal leren, de opleiding van chemische procestechnieker, kent na één jaar zelfs geen enkele werkzoekende schoolverlater.”