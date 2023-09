Nieuwe financiële topman bij Barry Callebaut

De Belg Peter Vanneste wordt de nieuwe financieel directeur bij chocoladereus Barry Callebaut.

Vanneste komt over van luierproducent Ontex. Hij zal zijn nieuwe functie als CFO bij de chocoladeproducent opnemen vanaf 1 november. De huidige CFO bij Barry Callebaut is Ben De Schryver, ook een Belg. Die gaat de activiteiten van de groep in Noord-Amerika leiden.

Ook maakte de groep bekend 500 miljoen Zwitserse frank te gaan investeren in de belangrijkste regio’s en in “efficiëntiemaatregelen”. Dat moet leiden tot jaarlijkse kostenbesparingen van 250 miljoen frank per jaar. Meer details van al die plannen belooft Barry Callebaut begin november naar buiten te brengen.

Barry Callebaut, met zetel in Zürich, is het grootste chocoladebedrijf ter wereld. Het bedrijf met Belgische roots heeft in Wieze in Oost-Vlaanderen de grootste chocoladefabriek ter wereld staan.

