Ngo’s bekijken juridische stappen tegen ethaankraker van Ineos in Antwerpse haven

Een coalitie van ngo’s bekijkt hoe ze verder juridische stappen kunnen nemen tegen de ethaankraker van de Britse chemiereus Ineos in de haven van Antwerpen. Zowel de spoedprocedure als de gewone procedure om beroep aan te tekenen, liggen op tafel.

Dat meldt klimaatorganisatie Climaxi. De veelbesproken ethaankraker van Ineos kreeg zoals verwacht een voorwaardelijke nieuwe omgevingsvergunning van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Beroep

In het verleden maakte Climaxi ook al deel uit van een coalitie die naar de rechter stapte tegen de kraker. In die groep zaten toen Grootouders voor het Klimaat, Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en de Nederlandse milieuvereniging De Steltkluut. Daarnaast ook nog: ClientEarth, Klimaatzaak, Fairfin, BOS+, Recycling Netwerk Benelux, WWF, Zero Waste Europe, Gallifrey Foundation en Plastic Soup Foundation.

“De gewone procedure zou een uitspraak opleveren over plus minus een jaar”, klinkt het bij Climaxi. “De spoedprocedure zou slechts enkele maanden in beslag nemen. Er is nu ongeveer een maand de tijd voor ons om in beroep te gaan tegen de vergunning.”

Actiegroep Ineos Will Fall: ‘Altijd fossiel’

Bij actiegroep Ineos Will Fall stellen ze dat de ethaankraker helemaal niet klimaatneutraal kan zijn – zoals beloofd – over tien jaar. “Het ethaan om te kraken zal altijd fossiel blijven”, zegt Nele Coen. “Met deze investering zitten we voor 40 jaar vast aan fossiele grondstoffen terwijl we er wereldwijd van af moeten.”

Nog volgens de actiegroep is het niet duidelijk of er wel voldoende waterstof zal zijn voor de installatie van Ineos om ze op termijn ‘groen’ te laten draaien. En daarnaast zou de belofte om koolstof op te vangen een “valse manier” zijn om CO2-neutraal te worden. “We vragen ons af wat men gaat doen als Ineos over 10 jaar niet aan alle voorwaarden blijkt te voldoen, de installatie terug afbreken?”

Binnen de 10 jaar moet Ineos de uitbating van de kraker klimaatneutraal maken, als de technieken daarvoor beschikbaar zijn. De Britse chemiereus moet om de twee jaar rapporteren over de technische haalbaarheid en alle uitstoot- en lozingsnormen moeten strikt worden gerespecteerd.

Milieuactivist Thomas Goorden: ‘Doorgestoken kaart’

Milieuactivist Thomas Goorden noemt de goedkeuring voor de kraker doorgestoken kaart. “Vorige week maandag werd dit scenario al exact zo aangekondigd op basis van anonieme regeringsbronnen”, zegt Goorden. “En Ineos wist al sinds december dat ze op 8 januari de stilgelegde werf zouden kunnen heropstarten.”

Ook Goorden stelt dat het concept van klimaatneutraliteit onrealistisch is zonder nog meer subsidies. “Je zit met de ontginning van schaliegas en de eindbestemming van de plastics. Er staat verder niks op papier in het garantiedossier over de financiën van de beloofde CSS (carbon capture and storage, red.). Dat is wel heel raar: in de milieuvergunning staat een voorwaarde waar geen financieel plan voor is.”

In de vergunning voor Ineos staat dat “de exploitant er naar streeft om bijkomende maatregelen toe te passen om netto CO2- neutraal te worden binnen een termijn van 10 jaar, van zodra de technologieën om de CO2-uitstoot te reduceren zich verder ontwikkelen en praktisch inzetbaar worden voor de inrichting”.

Maar dat is voor de klimaatorganisaties geen echte voorwaarde. “Het is ten hoogste een suggestie of een goedkope belofte”, aldus nog klimaatactivist Goorden. “En wat als het niet praktisch haalbaar is? Het is alsof je de schoonste dieselwagen ooit begint te bouwen in 2024. Op de werf zit nu letterlijk een gat waar ze de CSS-installatie ooit theoretisch zouden bouwen. Zodra er elektrische krakers operationeel worden, is deze kraker al verouderd.”