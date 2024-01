Ineos krijgt nieuwe vergunning voor ethaankraker, die klimaatneutraal moet worden

De ethaankraker van Ineos in de Antwerpse haven heeft zoals verwacht een voorwaardelijke nieuwe omgevingsvergunning gekregen van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Eerder deze week kreeg het project een ‘deels voorwaardelijk gunstig’ advies van het Departement Omgeving. In het rapport stond dat “de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt”.

Een ethaankraker is een fabriek waar ethyleen gemaakt wordt door de moleculen van ethaangas op temperatuur te ‘kraken’. Vanuit Nederland werd afgelopen zomer beroep aangetekend tegen de vergunning van het Antwerpse project. Daarop vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning, omdat er niet kon worden aangetoond waarom de stikstofdepositie van de kraker niet schadelijk zou zijn voor natuurgebied Brabantse Wal. De Vlaamse regering had daarna een termijn van zes maanden om een nieuwe beslissing te nemen, op basis van meer gedetailleerde informatie over de stikstofdepositie.

Dat leidt nu tot een nieuwe voorwaardelijke vergunning, aldus een persbericht zondagavond. Als voorwaarde geldt onder meer dat Ineos de installatie binnen de tien jaar na de start klimaatneutraal moet maken, voor zover de technieken en de infrastructuur op dat moment beschikbaar zijn. Het bedrijf moet daarnaast tweejaarlijks rapporteren over de evolutie van de technische haalbaarheid en de mogelijke implementatie ervan.

Als lozingsnorm voor het bemalingswater wordt voor PFOS, PFO en andere PFAS het maximum opgelegd van 0,1 μg/l per stof.

4 miljard euro

Met de verlening van een omgevingsvergunning voor Project ONE is de weg open voor de bouw en exploitatie van de meest duurzame ethaankraker van Europa, reageert het bedrijf. “Deze beslissing brengt eindelijk duidelijkheid voor alle betrokken medewerkers en onderaannemers van INEOS Olefins Belgium, en geeft hoop aan andere bedrijven in Vlaanderen met dergelijke projecten”, aldus het persbericht.

“Bij de ontwikkeling van deze productiesite in Antwerpen zal INEOS voldoen aan de strengste milieuregels. De site draagt bij aan de vernieuwing en duurzaamheid van het chemische cluster in Vlaanderen. De beoogde ethaankraker in de haven van Antwerpen is immers de meest duurzame in zijn soort: de koolstofemissies van de kraakinstallatie zijn maar liefst drie keer lager dan die van de gemiddelde Europese kraker. Vergeleken met de 10 procent best presterende installaties in Europa stoot de kraker van Project ONE minder dan de helft uit, dankzij de toepassing van de best beschikbare technieken en maximale energie-efficiëntie.”

De investering bedraagt ruim vier miljard euro en is de grootste investering in de Europese chemie in meer dan 20 jaar. Het concern mikt op eind 2026 als start voor de exploitatie. De investering in Lillo zal 450 directe jobs creëren en duizenden indirecte jobs. Op het hoogtepunt van de bouwwerkzaamheden zullen circa 2.500 werknemers op de werf in Lillo actief zijn, klinkt het.

Jambon: ‘Nu is het aan het parlement’

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is blij dat Ineos de werken opnieuw kan opstarten voor de bouw van een ethaankraker in de Antwerpse haven. Dat zei hij maandag in De Ochtend in een reactie op de voorwaardelijke vergunning die de Vlaamse regering heeft afgeleverd. Het is nu aan het Vlaams Parlement om het stikstofdecreet goed te keuren, dat een solidere basis is voor toekomstige investeringen in de haven.

De minister-president weerlegt de kritiek dat er beter gewacht werd op dat decreet. “De aanvraag is door heel wat instanties positief geadviseerd en die zijn niet over één nacht ijs gegaan”, aldus Jan Jambon.

Hij wijst er voorts nog op dat het bedrijf de zogeheten “passende beoordeling” veel beter heeft gemotiveerd. In de eerste aanvraag ging het om 80 bladzijden. Dat zijn er in de nieuwe aanvraag 800 geworden, merkt de minister-president nog op. De voorwaardelijke vergunning is ook goed nieuws voor andere investeringen in de haven, klinkt het verder.

Jambon zei te hopen dat het stikstofdecreet in januari door het Vlaams Parlement zal worden goedgekeurd. Dat decreet biedt immers een solidere basis voor toekomstige investeringen.