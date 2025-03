Monizze neemt Brusselse start-up Offr over

De fintechonderneming Monizze, vooral bekend van haar digitale cheques, neemt de Brusselse start-up Offr over. Op die manier wil Monizze zijn aanbod uitbreiden naar alle digitale dienstverlening en ondersteuning in loonoptimalisatie en extralegale voordelen.

Monizze staat vooral bekend als een uitgever van digitale cheques (maaltijd-, eco-, cadeua-, sport- en cultuurcheques). Daarnaast ontwikkelt de onderneming innovatieve oplossingen om flexibele verloningssystemen en extralegale voordelen toegankelijker te maken voor kleine en middelgrote ondernemingen. In dat strategisch kader past de overname van Offr.

Offr werd drie jaar geleden in Brussel opgericht door drie jonge ondernemers. De start-up ontwikkelde software waarmee bedrijven de loonpakketten van hun werknemers kunnen personaliseren en optimaliseren. Het gaat in concreto om een krachtige looncalculator, geautomatiseerde tools voor het opstellen van voorstellen en contracten, en een systeem voor elektronische handtekeningen. Daarnaast maakt de software het voor bedrijven mogelijk de loonkosten efficiënt te beheren en op te volgen.

Overname op een sleutelmoment

“De overname komt op een sleutelmoment in de evolutie van salarisoptimalisatie en flexibilisering”, zegt Jean-Louis Van Houwe, de CEO van Monizze. “De overheid bevestigde onlangs haar voornemen om het mobiliteitsbudget en het cafetariaplan toegankelijk te maken voor meer werknemers. Uit onderzoek blijkt dat momenteel 40 procent van de kmo’s geen gepersonaliseerde extralegale voordelen aanbiedt, wegens de complexiteit en een gebrek aan middelen en tijd. Door de software van Offr op ons platform te integreren willen we de toegang voor kmo’s tot relevante en gebruisvriendelijke tools vergemakkelijken, waardoor extralegale voordelen en flexibele verloningsoplossingen ook bij hen ingang vinden.”

Volgens Van Houwe koopt Monizze niet alleen de technologie van Offr maar ook een sterk team van vijf mensen. Hij wijst erop dat de drie stichters (Quentin Bodart, Christophe Querton en Arnaud Guyaux) aan boord blijven. Op korte termijn zouden er ook extra aanwervingen gebeuren.

AI-assistent beantwoordt praktische vragen

Monizze bestaat dit jaar veertien jaar. Het Belgische fintechbedrijf moet opboksen tegen twee grote internationale spelers, Edenred en Pluxee (het vroegere Sodexo), maar slaagt erin jaarlijks te groeien. Vorig jaar telde Monizze 75.000 bedrijfsklanten, die tien keer zoveel werknemers in dienst hebben. De omzet steeg met 10 procent tot 35 miljoen euro. Nog vorig jaar introduceerde Monizze een AI-assistent die praktische vragen over verloning en extralegale voordelen beantwoordt. Van Houwe wil zich in de toekomst ook meer op de openbare sector richten.

