Jean-Louis Van Houwe, de CEO van Monizze, is opgetogen dat het fiscaal vrijgestelde plafond voor maaltijdcheques opgetrokken wordt van 8 naar 12 euro. Maar de afschaffing van andere cheques, zoals de ecocheque, stuit bij hem op onbegrip.

Maaltijdcheques zijn een extralegaal voordeel dat werkgevers aan hun werknemers kunnen toekennen en waarop een fiscaal voordeel van toepassing is. In het regeerakkoord staat dat de nieuwe regering de wettelijk toegestane maximale tussenkomst voor maaltijdcheques wil optrekken van 8 tot 12 euro per gewerkte dag. Dat moet de koopkracht van de werknemers ten goede komen.

Jean-Louis Van Houwe, de CEO van de uitgever van digitale maaltijdcheques Monizze, vindt de beslissing logisch: “Het bedrag was al sinds 2016 niet meer aangepast, terwijl de inflatie de voorbije jaren aanzienlijk was. 8 euro beantwoordde gewoon niet meer aan de realiteit. In Europa is dat gemiddeld 15 euro.”

Volgens Van Houwe waren zowel de werkgevers als de werknemers vragende partij voor een verhoging. Hij wijst ook op de gunstige impact van de maaltijdcheque op de binnenlandse consumptie. “Handelaarsfederaties klagen dat Belgen 6 tot 9 miljard euro in het buitenland besteden, dat is met dit instrument onmogelijk.”

Sociale partners steunen de ecocheque

Omdat de bestedingsmogelijkheden van de maaltijdcheque uitgebreid worden, stelt de regering-De Wever voor andere cheques (zoals de ecocheques) af te schaffen. Dat kan bij Van Houwe op weinig begrip rekenen: “Ecocheques hebben hetzelfde belang voor de lokale non-foodhandelaars als de maaltijdcheque voor de voedingssector”, zegt hij. “Bovendien hebben ze een bewezen impact op het gedrag van de consument. 80 procent van de gebruikers verklaart dat ze zonder ecocheques niet de ecologische of biologische keuze zouden gemaakt hebben.”

Van Houwe blijft ervan overtuigd dat de ecocheque niet zal verdwijnen: “Er staat in het regeerakkoord dat de afschaffing moet gebeuren in samenspraak met de sociale partners. Ik ben ervan overtuigd dat die sociale partners, de handelaarsfederaties op kop, daar niet mee zullen instemmen. Zij begrijpen dat het systeem heel goed werkt.”

Publieke sector moet nieuwe groeimarkt worden

Monizze bestaat dit jaar veertien jaar. Door in te zetten op digitalisering en efficiëntie maakte het Belgische fintechbedrijf de maaltijdcheque en andere extralegale voordelen toegankelijk voor kmo’s. Monizze moet opboksen tegen twee grote internationale spelers, Edenred en Pluxee (het vroegere Sodexo), maar slaagt erin jaarlijks te blijven groeien. Vorig jaar telde Monizze 75.000 bedrijfsklanten, die tien keer zoveel werknemers in dienst hebben. De omzet steeg met 10 procent tot 35 miljoen euro.

Van Houwe ziet nog groeipotentieel in het kmo-segment, maar hij wil zich met Monizze ook steeds meer op de openbare sector richten. “Momenteel hebben wij al een rist klanten in de publieke sector, zoals gemeenten, ziekenhuizen en parastatale instellingen. We bieden hen onze traditionele oplossingen, zoals digitale maaltijd- of ecocheques. Maar we willen oplossingen op de maat van die publieke instellingen ontwikkelen. Wij kunnen digitale en efficiënte toepassingen creëren die tegemoetkomen aan specifieke problemen van overheden of overheidsinstellingen. Zo hebben we een project met Federgon om langdurig zieken weer aan het werk te helpen via een mobiliteitsplatform dat wij ontwikkeld hebben. Ik ben ervan overtuigd dat we daarin nog veel breder en dieper kunnen gaan.”

Om die activiteit te ontplooien investeert Monizze in de uitbouw van een multidisciplinair team dat de behoeften van openbare instellingen begrijpt en erop inspeelt. “We gaan daar misschien dit jaar nog geen extra omzet mee binnenhalen”, vervolgt Van Houwe. “Maar het is een belangrijke strategische zet met het oog op de toekomst. Na jarenlang te hebben gefocust op het toegankelijk maken van extralegale voordelen voor privébedrijven boren we met die dienstverlening voor publieke entiteiten een nieuwe markt aan.”