De Vlaamse jobbonus wordt voorlopig niet geschrapt en als het van minister van Werk Zuhal Demir afhangt, blijft de bonus minstens tot 2027 behouden. Dat heeft de N-VA-minister woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Tom Lamont (Vlaams Belang). Als de Vlaamse regering de jobbonus voorlopig behoudt, moet ze in de toekomst wel op zoek naar middelen om de begroting op koers te houden.

Demir verwijst naar het Vlaamse regeerakkoord. Daarin is afgesproken dat de Vlaamse jobbonus – de bonus tot maximaal 650 euro per jaar voor de werknemers met de laagste lonen – zou geschrapt worden, maar enkel wanneer de geplande federale taxshift die afschaffing zou compenseren.

Nu er een federaal akkoord op tafel ligt, is het tijd om die plannen tegen het licht te houden. “Ik begrijp nu dat de federale ingrepen pas vanaf 2027 van kracht zullen worden, pas dan zullen de nettolonen stijgen. Als minister van Werk zal ik er alles aan doen om de jobbonus tot die tijd te behouden”, aldus Demir. De minister plant overleg met haar federale collega, maar ze wil vasthouden aan de jobbonus voor de laagste lonen “tot zolang de federale taxshift het verschil van de jobbonus absorbeert”.

Op zoek naar geld

Dat betekent wel dat de Vlaamse regering in de toekomst op zoek moet naar extra middelen om de begroting op koers te houden richting evenwicht vanaf 2027. Voor de jobbonus was in het centenboekje vanaf 2026 een fikse besparing ingeschreven, te beginnen met een bedrag van 242 miljoen euro in 2026 zelf.

Vlaams parlementslid Egbert Lachaert (Open VLD) reageert tevreden op het geplande behoud van de jobbonus. “De minister laat eigenlijk zelf uitschijnen dat de federale lastenverlaging te laat zal komen – als ze al ooit komt – om de jobbonus te compenseren. We stellen ons dan tegelijk wel de vraag hoe minister Weyts dit gat in de begroting gaat dichten, want men rekende vanaf volgend jaar op de schrapping van de jobbonus”, aldus Lachaert aan Belga.