Meer dan half miljoen werkende Vlamingen kregen jobbonus

Van de bijna 950.000 werkende Vlamingen die recht hebben op een jobbonus, hebben er intussen ruim 553.000 hun bonus ontvangen, goed voor een bedrag van 140 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) en Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA).

Om het verschil tussen werken en niet-werken groter te maken, heeft de Vlaamse regering de jobbonus ingevoerd waarbij werknemers met een bescheiden inkomen een extraatje krijgen. Begin 2023 werd de bonus een eerste keer uitbetaald. Begin november 2023 ging de tweede campagne van start.

De bonus is er voor wie maandelijks minder dan 2.700 euro verdiende van januari tot en met juni 2022 en/of minder dan 2.900 euro van juli tot en met december 2022. In totaal hebben 947.317 Vlamingen recht op een jobbonus. Dat is 20 procent meer dan vorig jaar.

Uit cijfers van ministers Brouns en Diependaele blijkt dat intussen meer dan 809.000 Vlamingen hun jobbonusbrief hebben ontvangen en dat er ook al 553.000 bonussen zijn uitgekeerd. Het gemiddelde bonusbedrag is 235,72 euro. Het maximumbedrag is 650 euro, maar dat werd maar aan amper 0,2 procent van de mensen toegekend.

Uit de top tien van sectoren met de meeste jobbonussen blijkt dat onder meer uitzendkrachten, huishoudhulpen, kinderbegeleiders, winkelpersoneel en vrachtwagenchauffeurs vaak recht hebben op een jobbonus.

Wie nog geen brief kreeg per post of in de eBox, wacht best af: de brieven worden nog verzonden tot midden januari.

