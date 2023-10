Microsoft mag Activision van Britten overnemen: de laatste horde in deal van 68 miljard dollar

De Amerikaanse techreus Microsoft mag na toegevingen ook van de Britse concurrentiewaakhond CMA de speluitgever en -ontwikkelaar Activision Blizzard overnemen. Daarmee is de laatste grote horde voor de deal van 68,7 miljard dollar genomen.

Activision is een van de bekendste uitgevers van games, met titels als ‘Call of Duty’, ‘World of Warcraft’, ‘Overwatch’ en ‘Candy Crush’. Microsoft kondigde de overname van het concern in januari vorig jaar aan. Het gaat om de grootste deal in de geschiedenis van de Amerikaanse softwarereus.

De Europese Commissie gaf in mei al groen licht na een diepgaand onderzoek en garanties van Microsoft. In de Verenigde Staten uitte de mededingingsregulator FTC bezwaren, maar die ving in juli bot voor de rechtbank.

In april had in het Verenigd Koninkrijk de CMA de overname echter al geblokkeerd. De waakhond vond dat de overname schadelijk zou zijn voor de concurrentie op het gebied van cloudgaming, waarbij computerspellen draaien op externe servers en gestreamd worden naar de speler. Tijdens de zomer vatten Microsoft, Activision en CMA nieuwe besprekingen aan.

Cloudrechten uitbesteed

Tijdens de zomer vatten Microsoft, Activision en CMA nieuwe besprekingen aan en Microsoft deed daarbij verdere toegevingen. Zo ziet het concern de komende vijftien jaar af van de cloudstreamingrechten op alle Activision-spellen voor consoles en de pc. Ze worden verkocht aan de Franse speluitgever Ubisoft (‘Assassin’s Creed’, ‘Far Cry’).

Daardoor laat de CMA haar bezwaren nu varen. “Met de verkoop van de cloudstreamingrechten aan Ubisoft hebben we verzekerd dat Microsoft deze belangrijke en snel ontwikkelende markt niet in een wurggreep kan houden”, zegt topvrouw Sarah Cardell. “Deze tussenkomst zal verzekeren dat mensen competitievere prijzen, betere dienstverlening en meer keuze krijgen.”

“We zijn dankbaar voor de grondige beoordeling en de beslissing van de CMA vandaag”, reageert Microsoft-directeur Brad Smith op X (het vroegere Twitter). “We hebben nu de laatste regulatorische horde genomen om deze overname, die volgens ons spelers en de gamingindustrie wereldwijd ten goede zal komen, af te ronden.”

Regulatoren susses

Om de regulatoren te sussen wat de markt van de consoles betreft, had Microsoft in december vorig jaar al een deal gesloten met Nintendo om de populaire ‘Call of Duty’-spellen tien jaar lang beschikbaar te maken op de Switch. Ook Sony – dat eerder kritiek uitte op de deal – kreeg zo’n aanbod voor zijn Playstation. Het bedrijf hield de boot aanvankelijk af, maar ging in juli uiteindelijk ook overstag. Op de consolemarkt is Microsoft de derde speler na de Japanners.

In februari sloot Microsoft ook al een deal met hardwarebedrijf Nvidia, dat met GeForce Now een concurrent is op het vlak van cloudgaming. Op dat platform zullen ook Xbox-spellen zeker tien jaar lang beschikbaar zijn.

Microsoft bouwt in de almaar groeiende en lucratieve gamingmarkt al jaren een ecosysteem uit, met naast de Xbox-consoles ook zijn Windows-besturingssysteem voor computers en abonnementsdienst Game Pass (met een cloudgamingoptie). Hoewel de regulatoren in de Activision-deal vooral problemen zagen bij cloudgaming, was Microsoft er naar eigen zeggen hoofdzakelijk op uit om in de mobiele games voet aan de grond te krijgen. Volgens schattingen was de markt van smartphonespelletjes in 2022 alleen al goed voor meer dan 100 miljard dollar omzet wereldwijd.

