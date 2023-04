Microsoft heeft zijn omzet in het kwartaal dat liep tot eind maart, met 7 procent kunnen opkrikken tot 52,9 miljard dollar (48,2 miljard euro). Dat was vooral te danken aan groei in de clouddiensten, zo meldt het Amerikaanse technologiebedrijf. Het bedrijf overtreft de verwachtingen van analisten.

De winst steeg met zowat 9 procent tegenover hetzelfde kwartaal een jaar eerder, en bedroeg 18,3 miljard dollar (16,7 miljard euro). De cijfers liggen boven de verwachtingen van analisten, die rekening hielden met een winst van 2,24 per aandeel. Microsoft klopte in maarte af op 2,45 dollar. Een meevaller is de groei van de Azure-clouddiensten die beter stand houdt dan verwacht. De omzet van Azure groeide met 31 procent.

Microsoft kijkt nu vooral naar zijn AI-toepassingen als motor achter meer omzetgroei. Het bedrijf lanceerde de voorbije maanden de eerste producten die het samen met OpenAI heeft ontwikkeld, het bedrijf achter ChatGPT. “Elke grote verandering begint bij innovatie. We zijn erg enthousiast door de feedback die we hebben gekregen op de AI-producten die we tot hiertoe hebben gelanceerd”, zegt Amy Hood, finance chief bij Microsoft. “We blijven investeren in onze cloudinfrastructuur, in het bijzonder de uitgaven die met AI te maken hebben. We spelen in op de groeiende vraag van de klant en als gevold verwachten we dat de omzet met de tijd stijgt.”

