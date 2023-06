Niet Saudi-Arabië, wel Miami wordt straks het speelveld van de levende voetballegende Lionel Messi. Thomas Peeters, sporteconoom aan de Erasmus School of Economics, legt uit wat achter dit huwelijk zit. Waarom kiest de Argentijn uitgerekend voor deze Amerikaanse club uit Florida?

“I only came for two days of playing. But every time I come I always wind up staying”, zo rapte Will Smith in 1997 in zijn bekende hit Miami. Lionel Messi kan er binnenkort van meespreken. Hij was al de eigenaar van luxevastgoed in de Amerikaanse grootstad, maar nu blijkt dat hij daar ook veel meer tijd zal doorbrengen. Achter de schermen wordt nog volop over de punten en komma’s van zijn contract gesproken, maar toch kon u al overal lezen dat hij heel waarschijnlijk kiest voor de voetbalclub Inter Miami na zijn avontuur in Parijs bij PSG.

Hij bedankt voor de interesse van zijn oude club FC Barcelona en ook voor de vermeende 400 miljoen dollar van de Saudische voetbalclub Al-Hilal. We konden lezen dat Messi in de eerste plaats kiest voor zijn gezin, dat een leven in Riyad in Saudi-Arabië niet ziet zitten. Nog meer (olie)geld op tafel leggen is dus toch geen onweerlegbaar argument om de rijkste voetballers aan te trekken.

Moet de Argentijn veel aan loon inboeten? “Het exacte bedrag is nog niet bekend, maar dat wordt binnenkort openbaar gemaakt. Dat is verplicht in de voetbalcompetitie van de Verenigde Staten”, zegt sporteconoom Thomas Peeters. “De werking van de financiën bij de Major League Soccer (MLS) verschilt sterk met die van Europese competities. In de MLS worden spelers door de competitie betaald en niet door de clubs. Er is een loonplafond, maar elke club heeft het recht drie spelers binnen te halen, waarvoor de competitie een uitzondering maakt. Messi is daar één van. Al is het zeker dat hij zal moeten inboeten.”

We zien wel vaker oude vedetten van grote Europese clubs uitbollen in de Verenigde Staten. Dat hoort daar bij de strategie om voetbal populair te maken?

THOMAS PEETERS. “De Verenigde Staten zijn een potentieel grote markt, waar de liefde voor voetbal nog volop moet worden aangewakkerd. Dat wil de MLS onder meer doen door clubs toe te staan grote namen op hun loonlijst te zetten, mits de zogenoemde Beckham rule, die in het leven werd geroepen om de Britse sterspeler in 2007 bij LA Galaxy te laten voetballen, wordt nageleefd.

“Iedere club heeft drie designated players, zoals dat heet. De meeste spelers die van Europa naar de MLS vertrekken, vallen onder die categorie. Ze hoeven daarvoor ook helemaal geen topnaam als Beckham of Messi te zijn. Dante Vanzeir, die in de winter van Union naar New York Red Bulls vertrok, is ook een voorbeeld. Het plafond in de MLS is laag vergeleken met de salarissen die in Europese competities circuleren.”

Toch gaat er blijkbaar genoeg geld om in de MLS om Messi te overtuigen.

PEETERS. “De competitie en de teams worden geleid zoals een start-up. Ze focussen op het enorme potentieel van voetbal voor de Amerikaanse markt. Voetbal is een van de populairste sporten bij jongeren. Als een club wordt verkocht, is dat steeds voor een astronomisch bedrag, ook al maken teams weinig winst en lijkt de intrinsieke waarde een stuk lager te liggen. Dat heeft ook te maken met het feit dat de MLS een gesloten competitie is. Clubs kopen hun plaatsje in het toernooi en ze kunnen niet degraderen. Het sportieve belang komt bij de clubs slechts op de tweede plaats, na het commerciële.”

‘Hoe open de MLS communiceert over spelerslonen, zo schimmig is de financiële kant van de clubs’ Thomas Peeters, Erasmus School of Economics

Weten we hoeveel er precies in de kassa van Inter Miami zit?

PEETERS. “Hoe open de MLS communiceert over spelerslonen, zo schimmig is de financiële kant van de clubs. Teams worden achter allerlei conglomeraten verscholen die investeren, maar hoeveel geld er precies omgaat, is moeilijk te achterhalen. Forbes publiceert jaarlijks een inschatting van de rijkste clubs in de MLS (Inter Miami staat op plaats 11 met een vermogen van 600 miljoen dollar, nvdr).

“David Beckham is één van de oprichters van Inter Miami en hij heeft daar veel tijd en moeite in gestopt. Dat is een heel moeizaam proces geweest, met veel tumult over het stadion. Hij zal achter de schermen vast erg betrokken zijn geweest bij de overeenkomst met Messi.”

Thomas Peeters, sporteconoom © Erasmus School of Economics

Messi zou een lucratieve deal met adidas en Apple wachten. Dat laatste heeft met zijn streamingdienst de uitzendrechten van de MLS voor tien jaar in handen. Het legde daar 2,5 miljard dollar per jaar voor neer. Messi zou nu mee delen in het abonnementsgeld van Apple. Er wordt ook gezegd dat de Argentijn een belang in Inter Miami krijgt.

PEETERS. “Er circuleren veel geruchten, maar de deal met Messi is zeker niet onlogisch. Inter Miami is een vrij jonge club, die zich in 2018 in de competitie heeft gekocht. Nu is het dus zaak de club op de kaart te zetten met een uithangbord, want met grote namen halen teams grote sponsors binnen. Apple en adidas zullen bereid zijn hun sponsorgeld te verhogen.

“Die streamingopbrengst is interessant, want in de MLS worden de inkomsten van de competitie anders verdeeld dan in Europa. Het is normaal de regel dat de omzet uit tv-opbrengsten altijd gelijk onder de clubs wordt verdeeld, ongeacht de grootte. Het valt nog af te wachten hoe alles concreet in elkaar zit.”

Begrijpt u op sportief gebied de keuze van Lionel Messi?

PEETERS. “Messi zal er vrij kunnen voetballen, want de sportieve verwachtingen liggen in de MLS veel minder hoog dan in Europa. Hij zal er niet uitkomen tegen een ploeg als Real Madrid. Designated players hebben vooral een commerciële waarde, want sportief wordt niet verwacht dat ze met kop en schouders boven de rest uitsteken. Het klinkt ook logisch dat hij met zijn gezin liever in Miami verblijft dan in Saudi-Arabië. Messi heeft er ook al vastgoed. Miami heeft bovendien dezelfde tijdzone als Buenos Aires.”

Lees ook: