Matexi en BNP Paribas Fortis maken duurzaam wonen toegankelijker met huurkoopformule

Met de lancering van HappyNest willen Matexi en BNP Paribas Fortis duurzaam wonen toegankelijker maken. De huur- en aankoopformule biedt de mogelijkheid de betaalde huur deels in mindering te brengen van het aankoopbedrag.

Betaalbaarheid en duurzaamheid zijn twee hete hangijzers op de woningmarkt. Vooral de twee combineren, betaalbaar én duurzaam wonen, is voor veel gezinnen een grote uitdaging.

Dat spanningsveld voelen ook BNP Paribas Fortis en Matexi in hun activiteiten. De Belgische marktleiders in respectievelijk hypothecaire kredieten en vastgoedontwikkeling willen met HappyNest het segment van duurzame nieuwbouw betaalbaarder en toegankelijker maken. HappyNest is een formule waarbij kandidaat-kopers een nieuwbouwwoning huren en na enkele jaren de kans krijgen ze te kopen.

De initiatiefnemers verwijzen naar statistieken van de Beroepsvereniging van het Krediet en een studie van de denktank Itinera, om aan tonen dat de toegankelijkheid van onze woningmarkt onder druk staat. In het eerste kwartaal van 2023 werden ongeveer 43.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten, goed voor een totaalbedrag van iets meer dan 7 miljard euro. Zowel in aantal als in bedrag is dat een daling met ongeveer 36 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Itinera berekende dat nog amper een kwart van de Belgische gezinnen via een hypothecair krediet toegang heeft tot een woning van 295.000 euro. Enkele jaren geleden was dat nog 32 procent.

Uit eigen onderzoek van BNP Paribas Fortis blijkt dan weer dat de jaarlijkse energiekosten bij een woning met het beste EPC-label gemiddeld meer dan 5.000 euro lager liggen dan bij een woning met het slechtste label. Daar staat tegenover dat de aankoopprijs van een woning met een EPC-label A gemiddeld 84.000 euro hoger is dan die van een woning met het laagste EPC-label.

Een woning testen

Die financiële drempel tot duurzaam wonen wil HappyNest verlagen via een huurkoopformule. In eerste instantie huurt de kandidaat-koper de woning. In het vijfde en het zesde jaar krijgt hij de mogelijkheid de woning te kopen, zonder verplichting. De aankoopprijs wordt bij aanvang van het huurcontract vastgelegd.

Als de huurder ervoor kiest de woning niet te kopen, kan die verder blijven huren of het pand verlaten. Bij lichting van de aankoopoptie wordt 50 procent van de huur van de laatste vier jaar in mindering gebracht van de aankoopprijs. In het geval van een huur van 1.000 euro komt dat neer op een bedrag van 24.000 euro. “Het laat de kandidaat-koper toe de eigen inbreng deels te financieren met de huurgelden die hij heeft uitgespaard”, zegt Erik Neven, general manager van HappyNest. “Met die formule kunnen mensen de woning ook testen. Ze hoeven pas na een paar jaar te beslissen over de aankoop.”

“Een eigen woning bezitten blijft de droom van de meerderheid van de Belgen”, stelt Kristoff De Winne, directeur Acquisition & Development bij Matexi. “Daarom kiezen we met HappyNest bewust voor een formule die de toegang tot de koopmarkt verbetert. Tegelijk leeft bij veel Belgen het idee dat huren weggegooid geld is. Door de huurgelden deels in mindering te brengen, counteren we met HappyNest ook dat argument.” Erik Neven voegt eraan toe dat HappyNest markconforme huurprijzen zal hanteren, en dat de verhuur volgens het klassieke 3-6-9-principe gebeurt.

Open voor andere spelers

In het begin zal de HappyNest-formule aangeboden worden voor woningen in projecten van Matexi in Deurne, Geel, Hasselt, Houthalen-Helchteren, Machelen en Vilvoorde. “Wegens fiscale verschillen tussen de gewesten focussen we in eerste instantie op Vlaanderen”, zegt Erik Neven. “Maar het is de bedoeling het aanbod uit te breiden tot heel België.”

Bij de start omvat de portefeuille van HappyNest een honderdtal wooneenheden, een mix van appartementen en grondgebonden woningen. De gemiddelde netto-aankoopprijs van de woningen bedraag 310.000 euro. Het zijn allemaal duurzame, energiezuinige nieuwbouwwoningen.

HappyNest is een joint venture van BNP Paribas Fortis en Matexi, maar het staat open voor andere partijen, zegt Erik Neven: “HappyNest moet op eigen benen kunnen staan. Het is daarom de bedoeling op termijn ook andere projectontwikkelaars toegang te geven tot de formule.”

Laurent Loncke, general manager Retail Banking bij BNP Paribas Fortis, benadrukt dat HappyNest geen link heeft met de producten van de bank: “We zijn in dit initiatief gestapt, omdat het heel mooi aansluit bij onze ambities rond duurzaamheid, toegankelijkheid en groei. Het is dus niet bedoeling via HappyNest meer woonkredieten aan de man te brengen. Elke kandidaat-koper is vrij voor zijn woonkrediet te shoppen bij verschillende banken en de beste tarieven te onderhandelen.”