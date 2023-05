Door schandalen geplaagd Bpost ziet winst met kwart teruglopen

De nettowinst van het overheidsbedrijf Bpost bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar 48,3 miljoen euro. Dat is een daling met maar liefst 24 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Uit een persbericht met de resultaten van het eerste kwartaal, dat donderdagavond werd uitgestuurd, blijkt dat de omzet van het beursgenoteerde overheidsbedrijf met 1 procent steeg tot 1,049 miljard euro. Bij de aangepaste bedrijfskasstroom (ebit) ging het om 77,6 miljoen euro. Dat is een afname van maar liefst 16,5 procent in vergelijking met een jaar eerder. “De uitdagende macro-economische omstandigheden werden verzacht door sterke pakjesvolumes, prijsstijgingen en een aanhoudende focus op productiviteit en kostenbeheersing”, klinkt het.

Donderwolken

Er hangen al een tijdje donderwolken boven het postbedrijf. Bpost kwam namelijk in opspraak omdat het stelselmatig overheidscontracten zou hebben vervalst om de Belgische staat meer aan te rekenen. Het ging daarbij om diensten, zoals het afhandelen van verkeersboetes en het afleveren van nummerplaten. Ook zou er sprake zijn van illegale prijsafspraken bij het afsluiten van het krantenbedelingscontract met uitgevers DPG Media en Mediahuis. Die illegale staatssteun kan ervoor zorgen dat de Europese Commissie de beursgenoteerde onderneming een miljoenenboete oplegt.

De belegger lust al die narigheid niet: zo deed die de beurskoers het voorbije jaar met maar liefst 30 procent kelderen. Voor 1 aandeel Bpost betaalt u tegenwoordig zo’n 4,20 euro; ooit was het aandeel 28 euro waard.

In een persbriefing lieten ceo ad interim Philippe Dartienne en voorzitter Audrey Hanard alvast weten geen duidelijke inschatting te kunnen geven over de financiële impact die de kwestie met de overheidscontracten kan teweegbrengen. Op de vraag waarom beleggers überhaupt nog zouden geïnteresseerd zijn in Bpost, werd veeleer ontwijkend gereageerd.

Belangenvermenging

Deze week haalde Bpost om nog een andere reden de krantenkoppen. Zo bleek dat minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) twee experts op haar kabinet in dienst had die betaald werden door Bpost.

De minister ontkende al dat er sprake was van belangenvermenging, maar het verhaal lijkt nog niet ten einde. Zeker nu blijkt dat één van de door Bpost betaalde kabinetsmedewerkers gewoon mee aan tafel zat toen er werd gediscussieerd over het controversiële krantenbedelingscontract.

Lees ook: