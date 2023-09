Yves Leterme: ‘Ik moet toegeven dat we Arco, Ethias en de Gemeentelijke Holding de arm omgewrongen hebben’

Vijftien jaar na het uitbreken van de financiële crisis blikt toenmalig premier Yves Leterme in een uitgebreid gesprek met Trends in acht etappes terug op die woelige periode. Het grootste drama speelde zich af bij Dexia. Lees een uittreksel.

“CEO Axel Miller had eerst volgehouden dat er geen probleem was bij de bank, maar vijf dagen later stond hij opnieuw op de stoep met een heel ander verhaal. Ook de aandeelhouders van Dexia, waaronder de verzekeraar Ethias, lieten blijken dat ze het niet meer konden trekken. Uiteindelijk hebben we beslist 3 miljard euro vers kapitaal in Dexia te injecteren, verdeeld onder de verschillende overheden enerzijds en de bestaande aandeelhouders anderzijds. Vooral voor Arco en de Gemeentelijke Holding was die inbreng problematisch, want ze hadden het geld niet.”

Doodvonnis

“Ik moet toegeven dat we toen Arco, Ethias en de Gemeentelijke Holding de arm omgewrongen hebben. Ik heb zware druk uitgeoefend opdat ze hun handtekening zouden zetten. Op het moment dat ze dat deden, begrepen ze dat ze hun eigen doodvonnis aan het schrijven waren.

Misschien hadden we daar, achteraf bekeken, iets genuanceerder moeten zijn of even de pauzeknop induwen. Maar ik zag geen andere mogelijkheid. Er was een wankel akkoord tussen alle federale en regionale entiteiten, en we wilden vasthouden aan de afspraak dat de aandeelhouders een gelijkwaardige inspanning zouden doen. Er was geen tijd om een alternatief te zoeken.”

Geen schuldgevoel

Omdat Ethias zekerheden eist, beslist de overheid de waarborgregeling voor spaarboekjes uit te breiden tot de levensverzekeringsproducten tak21 en tak23. Tegelijk wordt die overheidswaarborg toegekend aan het geld dat honderdduizenden coöperanten geïnvesteerd hebben in Arcopar. Europa schiet die laatste regeling echter af. Nog altijd tot grote frustratie van Leterme: “Een typisch voorbeeld van de wereldvreemdheid van een aantal Europese technocraten, die te allen prijze de regels wilden toepassen zonder rekening te houden met specifieke situaties. Het was een bijna religieuze benadering waar ons land het slachtoffer van werd. Later heeft Europa in gelijkaardige dossiers heel andere beslissingen genomen voor bankreddingen in Italië en Spanje. In Frankrijk hebben verschillende financiële instellingen een coöperatieve eigendomsstructuur. Stel dat daar iets misloopt, gaat de Europese Commissie dan zeggen dat die coöperanten hun geld kwijt zijn? Dat wil ik wel nog eens zien.”

Leterme vindt het buitengewoon erg wat de Arco-coöperanten overkomen is, maar hij zegt dat hij zich niet schuldig voelt: “Ik kan in eer en geweten zeggen dat ik er alles aan gedaan heb om de Arco-waarborg rond te krijgen. Er was een wettelijke bepaling waarmee alle politieke partijen zich akkoord verklaarden. Enkel de N-VA heeft nog zijn kar gekeerd. Europa heeft die waarborgregeling vernietigd, terwijl het voor mij zonneklaar is dat coöperanten geen aandeelhouders zijn. Wie inschreef op Arcopar kreeg deelbewijzen, die geen inspraak in het beleid gaven en waar geen markt voor was. Dat is toch fundamenteel anders dan een aandeel dat op de beurs noteert.”

Lees het integrale gesprek met Yves Leterme: