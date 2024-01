Wunsch herbenoemd als gouverneur bij Nationale Bank

Het kernkabinet is het woensdag eens geraakt over de verlenging van het mandaat van Pierre Wunsch aan het hoofd van de Nationale Bank. Dat werd vernomen bij de woordvoerder van de premier.

Het mandaat van Wunsch liep af op 1 januari. Een nieuw mandaat had een formaliteit moeten zijn, maar de verlenging raakte geblokkeerd toen de regeringstop het tijdens de laatste vergadering voor het kerstreces niet eens raakte over een aantal dossiers.

Om de continuïteit te verzekeren, vroeg de federale regering vervolgens in een brief aan de Nationale Bank om Wunsch ’ten uitzonderijke titel’ en voor ‘een korte periode’ in functie te houden. De Regentenraad van de Nationale Bank gaf begin januari gevolg aan die vraag, ‘rekening houdend met het toepasselijk wettelijk kader en op basis van intern en extern juridisch advies’.

De Regentenraad besliste om op de vraag van de regering in te gaan omdat ‘een voorlopige maatregel zich opdringt om de continuïteit en operationele werking van de Bank te vrijwaren’, klonk het toen.

Uiteindelijk kwam er woensdag binnen het kernkabinet dus een politiek akkoord over de herbenoeming van Pierre Wunsch als gouverneur van de Nationale Bank van België. Wunsch – die een MR-signatuur meedraagt – mag opnieuw voor vijf jaar de NBB leiden. De verlenging zal worden geformaliseerd door een koninklijk besluit van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).

Ereloonsupplementen

Een van de oorzaken van de vertraging rond de benoeming van Wunsch was een discussie over de ereloonsupplementen van artsen en tandartsen. Daarover was al een akkoord gesloten met zowel de artsen als de tandartsen. Op de laatste kern voor het kerstreces bleek MR-vicepremier David Clarinval er toch een andere lezing op na te houden dan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Volgens Clarinval werd woensdag overeengekomen de KB’s die Vandenbroucke heeft voorbereid, voor advies voor te leggen aan de artsen en tandartsen. Dat bevestigt het kabinet-Vandenbroucke, al wordt daar meteen gepreciseerd dat die KB’s perfect in lijn liggen met de gesloten akkoorden en het dus neerkomt op een kennisgeving. Voor 1 maart komen de teksten op de ministerraad.

Daarnaast worden de controles verscherpt op misbruik van het statuut voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Er is ook een akkoord over het verbod op reclame voor biocides. De groenen hadden in december voor een volledig verbod gepleit. Het akkoord voorziet in een verbod op biociden van klasse 4 en hoger, die als de meest gevaarlijke worden beschouwd.

Reynders

Het kernkabinet raakte het woensdag ook eens om Didier Reynders opnieuw voor te dragen voor een topjob bij de Raad van Europa. De voormalige vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken was al eens kandidaat voor de functie van secretaris-generaal, maar moest toen de duimen leggen voor zijn Kroatische tegenkandidate.

Intussen verhuisde Reynders van de federale regering naar de Europese Commissie. Over zijn politieke toekomst was het echter speculeren, vooral sinds afgelopen weekend duidelijk werd dat ex-premier Charles Michel bij de verkiezingen de Europese lijst van de MR zal trekken en hijzelf dus hoogstens de derde plaats zou kunnen krijgen, die geen garantie biedt op een zetel.

