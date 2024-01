Pierre Wunsch blijft tijdelijk aan als gouverneur Nationale Bank in afwachting van politiek akkoord

Pierre Wunsch kan zijn mandaat als gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB) tijdelijk voortzetten in afwachting van een formele beslissing van de federale regering. Dat heeft de Regentenraad van de Nationale Bank maandag beslist.

Het mandaat van Wunsch liep op 1 januari af. Een nieuw mandaat had een formaliteit moeten zijn, maar de verlenging raakte geblokkeerd toen de regeringstop het tijdens de laatste vergadering voor het kerstreces niet eens raakte over een aantal dossiers.

Om de continuïteit te verzekeren, vroeg de federale regering in een brief aan de Nationale Bank om Wunsch ’ten uitzonderijke titel’ en voor ‘een korte periode’ in functie te houden. De Regentenraad van de Nationale Bank heeft die vraag bekeken, ‘rekening houdend met het toepasselijk wettelijk kader en op basis van intern en extern juridisch advies’, luidt het maandag in een persbericht.

De Regentenraad besliste uiteindelijk om op de vraag in te gaan en ‘heeft geoordeeld dat een voorlopige maatregel zich opdringt om de continuïteit en operationele werking van de Bank te vrijwaren’, aldus het persbericht. Hij heeft dan ook ‘positief gevolg gegeven aan de vraag van de eerste minister en de minister van Financiën en aan de heer Wunsch gevraagd om zijn opdracht als gouverneur tijdelijk verder te zetten totdat de regering een formele beslissing heeft genomen over het mandaat’.

In de brief beloofde de regering dat de beslissing over de herbenoeming van Wunsch ‘spoedig’ afgerond zou worden.

De Regentenraad geeft nog mee ’ten zeerste te betreuren’ dat de federale regering het mandaat van de gouverneur niet tijdig heeft hernieuwd.

