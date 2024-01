Vlaamse meerderheid zet door met stikstofdecreet 

Meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V zetten door met het ingediende stikstofdecreet en willen de voorliggende tekst ook zo snel als mogelijk goedgekeurd krijgen in het parlement. Dat laten de indieners Wilfried Vandaele (N-VA), Steven Coenegrachts (Open VLD) en Peter Van Rompuy (CD&V) aan persagentschap Belga verstaan.

De Raad van State heeft maandag opnieuw een kritisch advies afgeleverd over de (bijgestuurde) stikstofplannen van de Vlaamse meerderheid. Het hoogste rechtscollege neemt een aantal fundamenten van het decreet, zoals de impactscore en de vergunningsdrempels, op de korrel.

Verschil in visie

‘We hadden ook geen oorverdovend applaus verwacht’, zegt N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele in een eerste reactie. Op een aantal vlakken is er volgens Vandaele een duidelijk verschil in visie. Zo neemt de Raad van State het ‘vergunnen op krediet’ in het vizier. ‘Maar dat is net onze hele filosofie. We kunnen het stikstofbad niet eerst helemaal laten leeglopen voor we opnieuw vergunnen. We bouwen wel garanties voor een stikstofdaling in, zodat we kunnen blijven vergunnen. Maar de Raad ziet dat anders’, aldus Vandaele.

Hetzelfde met de kritiek op de ‘impactscore’. ‘Dat instrument is volgens ons wél onderbouwd’, aldus de N-VA-fractieleider.

Ook voor Steven Coenegrachts (Open VLD), mede-indiener van het voorstel, komt de kritiek van de Raad van State niet uit de lucht gevallen. ‘Dit advies hadden wij verwacht’, klinkt het. ‘Wij maken een fundamenteel andere keuze dan de Raad van State. Wij zetten Vlaanderen niet op pauze. Wij kiezen ervoor om vergunningen wel nog te verlenen en innovatie en investeringen in werkgelegenheid toe te laten. Wat ons betreft kan dit decreet gestemd worden zoals ingediend’, aldus Coenegrachts.

Vandaele lijkt op dezelfde lijn te zitten. Hij plant dinsdag overleg met coalitiepartners Open VLD en CD&V. Ook Vandaele lijkt aan te sturen op een snelle stemming van het decreet.

‘Democratische besluitvorming’

‘We gaan moeten zien waar we kunnen remediëren. Maar mogelijk kunnen we het woensdag al in de plenaire brengen’, aldus Vandaele. ‘Het is ook maar een advies van de Raad van State. Er bestaat ook zoiets als democratische besluitvorming’, klinkt het. ‘Dit advies zal ons er niet van weerhouden verder te gaan op de ingeslagen weg’.

Ook bij CD&V klinkt een gelijkaardig geluid. Volgens fractieleider Peter Van Rompuy houdt de Raad van State vast aan haar ‘uiterst strenge lezing’. ‘Wij volgen de Raad van State hierin niet. Dat betekent immers jarenlange totale stilstand in de vergunningenverlening’, aldus Van Rompuy. Volgens de CD&V’er is het decreet ‘nodig om de vergunningenverlening terug vlot te trekken, zowel in de landbouw als in de hele economie’.

